Вместо двора – квартал?

В Центре городского дизайна был представлен проект комплексного благоустройства квартала, ограниченного улицей Блюхера, Уфимским шоссе, проспектом Октября и проездом вдоль отеля Azimut.
Для современной Уфы событие, казалось бы, рядовое: в столице благоустройством в рамках нескольких программ охвачено огромное количество дворов. Вот только поэтому город иногда напоминает лоскутное одеяло, на котором благоустроенные дворы с парковками, детскими и спортивными площадками чередуются с пространствами, которые по тем или иным причинам еще не вошли в какую-либо из программ.
- На самом деле мы вполне сознательно решили уйти от таких решений, - рассказывает представлявший проект заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства Ришат Шакирянов. – И создали проект комплексного благоустройства всего квартала, который будет выглядеть как целостное и гармоничное пространство, где будут предусмотрены и новые транспортные схемы, и места активного отдыха, не пересекающиеся с зонами отдыха пожилых людей.
И действительно в квартале, насчитывающем 64 многоквартирных дома, проживают более 9 000 жителей. По статистике из них 18,8 % - дети, 59,4 % - люди активного возраста и 21,8 % пожилого.
- Именно с учетом такой статистики мы решили создать пространство, в котором учитывались бы интересы всех возрастных категорий, - продолжает Шакирянов, комментируя мелькающие на экране кадры с визуализацией проекта. – Причем одновременно мы предусмотрели несколько видов детских площадок. Для самых маленьких, где малыши под присмотром мам могут безопасно и с яркой горки скатиться, и на качелях покачаться. Для детей от 7 до 12 лет – здесь уже устройство посложнее и включаются некоторые спортивные элементы. И, наконец, категория 12+, где мы тоже постарались пойти навстречу возрастным интересам, тут уже появляются и снаряды для занятия воркаутом.
Кстати, в проекте не забыли и про пенсионеров, которых порой раздражает детский гомон, доносящийся с площадок. Для бабушек предусмотрены, к примеру, очень аккуратные палисадники, чтобы они могли проявить свои растениеводческие таланты, а для дедушек, учитывая опыт расположенного в парке имени М. Гафури шахматного клуба, предложили специальную рекреационную зону, где можно поиграть в шахматы или, например, в домино.
- Таким образом получается, что в качестве единицы благоустройства мы предлагаем не отдельные дворы, а как минимум кварталы, - подытожил презентацию Ришат Робертович.
Вот только перспективы реализации проекта пока пропадают в дымке неопределенности, о чем разработчиков предупредил начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности города Никита Дмитриев:
- Основная проблема упирается в то, что финансирование комплексного благоустройства квартала никак не вписывается в рамки существующих программ.
Причем согласно им здесь необходимо учитывать мнение жителей каждого двора. И если учесть ментальность наших горожан, они вряд ли захотят софинансировать своими 2 % детские площадки или парковки, расположенные пусть и неподалеку, но за территорией двора. И хотя такой проект даст и ощутимую экономию в затраченных средствах, но переубедить в его необходимости жителей будет трудно.
Поэтому был предложен иной вариант: попытаться реализовать проект в рамках целевой программы, а заодно пригласить на его обсуждение председателей МКД.
Владимир ГЛИНСКИЙ.