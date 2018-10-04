В поисках совершенства

Ровные тротуары, новые спортивные площадки и фонари создают комфортное пространство для жизни. Уфимские дворы уже второй год преображаются по программам: основанная на местных инициативах, и «Городская среда». Но это только со стороны кажется, что в деле благоустройства все гладко. На самом деле чиновникам порой бывает непросто находить общий язык с горожанами. Кипят страсти, возникают «подводные камни». О том, что осталось «за кулисами», о подноготной нелегкого дела рассказывает заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации Уфы Ришат Шакирянов.
- Можно уже подвести некоторые итоги благоустройства дворов. Каковы общие тенденции, что выявилось в процессе преобразования?
- Есть над чем подумать. По моему мнению, изначальная ошибка состояла в том, что федеральные средства в этом году выделены только по двум статьям: асфальтовое покрытие и фонари, а только с ними комфортную среду не сделаешь. Вот, например, произошел вопиющий случай с одним дизайн-проектом. Его жильцы не приняли предложенное благоустройство, и мы докопались до настоящей причины. Оказалось, что несколько жильцов имеют «ГАЗели» с прицепами, по-видимому, друзья, закупили их оптом, и они затребовали под себя большую парковку. Для них благоустройство вылилось в сплошной асфальт, детская площадка или газон не понадобились. Такие перегибы восприятия встречаются часто, горожане хотят иметь перепланировку под себя. При этом другие, например, бабушки говорят: а нам не нужны машиноместа, поставьте скамеечку, проезд отрежьте, чтобы автомобили туда-сюда не ездили.
Конечно, мы должны прислушиваться к мнению собственников жилья, поэтому приходилось объяснять, спорить, ведь существует опасность сорвать программу.
- Были ли прямые конфликты?
- Жители пытались прийти к консенсусу. Всегда есть несогласные с общим мнением. Иногда доходит до абсурда: требуют снести все деревья, несмотря на то, что двор может остаться «лысым». К тому же еще такие придомовые территории становятся уродливыми из-за повешенных на стоянки веревочек. Где были приличные кусты шиповника, там лишь асфальт из-за расширенных парковок. Налицо эгоистическое использование участка для своих потребностей, которое ведет к его обезображиванию.
- Есть ли выход из этого замкнутого круга?
- В этом году МБУ ЦГД Уфы взяли целевой квартал от «Юрюзани» до отеля «Азимут» и Блюхера. Проект, разработанный с учетом всех норм и развитой инфраструктурой, должен стать идеалом. Там будет большая спортивная площадка, расположенная в правильном месте, в зоне досягаемости всех домов. Также разместится и спортивная, и зона отдыха. Не просто помечтаем, а выставим, естественно, на общественное обсуждение, чтобы услышать мнения всех. Но подход к программе должен быть услышан и увиден.
- Почему берется целый квартал?
- Даже если программу расширить, не совсем разумно делать детскую и спортивную площадки для одного дома, нужно использовать междомовые пространства, что приведет к более рациональному использованию площадей. Опять же более оборудованные спортивные площадки могут использоваться жителями не одного дома.
- Зависит ли «захламленность» машинами от района?
- На сегодня у нас на 100 горожан порядка 36 автомобилей, поэтому такое количество железных коней «пасется» у подъездов. Нельзя сказать, где больше, все распределено равномерно, просто в некоторых районах машины подороже, в других - подешевле. Большая беда, если водители автобусов и маршруток после рейса ставят свой транспорт возле домов. Люди не задумываются особо, нам удобно и все.
- Каких законов не хватает, чтоб отрегулировать недостатки?
- В Жилищном кодексе не предусмотрены эти моменты, как нет и термина «общедомовое пространство». А его необходимо вводить, для того чтобы не делить территорию, а сделать общедомовой, где право пользования у всех одинаковое. Тогда мы, архитекторы и дизайнеры, сможем проектировать двор-сад. Шикарная идея должна была претвориться в Черниковке, но битва горожан свела все усилия на нет. Жильцы из разных домов кричали: а почему дали им тот кусок, а нам нет?! Сейчас подобная война идет на Гафури. Новый дом со своей парковкой чуть залез в существующую застройку, прострел одного из дворов. Так там люди чуть ли не с вилами стоят, не пуская технику. Именно недоработки нормативных актов порождают такие ситуации. И мы хотели бы, чтобы вместе с нами кто-то разъяснял законы. Все-таки сказывается сформировавшийся менталитет собственника, исчезло чувство соседа.
- Программы идут второй год подряд, довольны ли ими жильцы в целом?
- Само собой, ведь они увидели своими глазами, как можно достигнуть комфортных условий. Надеемся, пройдет время и люди захотят еще что-то помимо парковок.
- Не вступают ли требуемые жильцами проекты в противоречие с общей концепцией города?
- В квартале, ограниченном проспектом Октября, улицами Зорге и Братьев Кадомцевых, проезды не принадлежать двору, а они нужны для «скорой», коммунальных служб. Есть мнение, что нужно делать межевание с учетом общего пользования и передавать такую землю на баланс.
- В целом трудно ли пришлось реализовать программу в этом году?
- Нет, учитывая сокращенный фронт работ: проработка подъездов, парковок. Чтобы не было экологического коллапса, нужна разъяснительная работа о СанПиНах, СНиПах, а то они их полностью игнорируют. Получается, не «Город в парке», а город в парковках. Даже один проект сделать и обсудить с жителями – масштабная работа. Иногда с одними и теми же встречаемся раза по четыре и всякий раз у них разное мнение: то хотят беседку, то тротуар.
Иногда такая полярность мнений приводит к тому, что двор вынужден уйти из программы.
- Сколько на сегодня осталось отремонтировать?
- Процентов 70 сделано, остальные в работе. Отставаний от графика нет.
Зиля БАДРИЕВА.