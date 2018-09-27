Чтобы помнили

Шокирующий видеоролик появился буквально на днях в соцсетях. В Бураевском районе сровняли с землей кладбище, где были захоронены участники Великой Отечественной войны. Кто-то спилил все деревья, снес забор и проехался по могилам родственников бураевцев. Местные жители утверждают, что это дело рук представителей администрации.
- Местные чиновники так зарабатывают, – говорит на видео житель района. – Наши деды здесь похоронены, те, кто сражался на полях Великой Отечественной. Приезжаешь к деду на могилу, а здесь – пусто. Кто ликвидировал кладбище – вопрос остался открытым. Жители грешат на местную администрацию.
Погост старый, возможно кто-то решил распорядиться территорией по своему усмотрению. Наверняка прокуратурой района будет проведена проверка относительно правомочности таких действий.
Что же касается Уфы, забытых надгробий на Южном кладбище - сотни... Вросшие в землю металлические памятники с облупившейся краской, заросшие бурьяном. Прискорбно, что среди них есть и захоронения защитников Отечества. На иных табличках не разобрать имен, и только звезда указывает на славный подвиг.
Раньше на погост приходили с цветами товарищи и коллеги, но с каждым годом их становится все меньше. Родственников либо нет, либо они, к сожалению, этим не обеспокоены.
- У нас появилась замечательная Всероссийская акция «Бессмертный полк», когда внуки и правнуки в едином строю проходят с портретами фронтовиков. Но уходят в небытие другие, незаслуженно забытые. И эту миссию совместно с городским Советом ветеранов мы решили взять на себя, - говорит руководитель компании «Камнеград-Уфа» Ришат Вагапов. – Ко Дню Победы запустили социальный проект «Дари добро. Связь поколений». За лето привели в порядок более 500 могил на Южном кладбище и на этом останавливаться не собираемся. Будем продолжать акцию при поддержке волонтеров и неравнодушных людей, пусть наше движение станет примером для других городов России.
После 18.00 сотрудники компании выходят на свою вторую работу на Южный погост. Нужно пройти очередной квартал, внимательно осмотреть, чтобы не пропустить заброшенное захоронение.
Выкорчевать березу, вросшую корнями в надгробие, непросто, да и сорняки плохо поддаются. На очистку одной могилы уходит не менее двух часов. А еще нужно покрасить голубой краской либо «серебрянкой» памятник и сделать звездочку ярко-алой.
Привели в порядок – тут же занесли в свой регистр и отметили на карте. С полным списком можно ознакомиться на сайте компании. Если кто-то из родственников объявится, сможет легко найти могилу.
Также в рамках проекта «Камнеградом» поставлены монументы в селе Красная Горка, в деревнях Чурашево и Новый Субай, селе Павловка. Изготовлен и установлен памятник национальному герою Салавату Юлаеву в селе Тикеево Салаватского района.
- Это наша святая обязанность, - считает председатель Совета ветеранов Демского района Николай Семенович Безголосов. – За три года, что я возглавляю совет, из 185 участников войны осталось 30, только за последний месяц похоронили троих. У одного - бывшего машиниста Демского депо – родственников не оказалось, взяли на себя хлопоты проводить его в последний путь железнодорожники. Что же делать? Прерывается связь поколений. Даже по себе сужу: сам я из Оренбургской области, там и родители на кладбище. Каждое лето специально приезжаю, привожу все в порядок, ну а внукам уже до этого нет дела. У нас на Демском погосте очень много заброшенных могил. Что уж говорить, если за захоронением Героя Советского Союза Ивана Рыбалко ухаживают ребята из школы №113? А до того следил за ним сторож. Еще один выдающийся демчанин – фронтовик Лев Петрович Благодетелев, долгие ходы проработавший в нашей больнице хирургом, также забыт. Но если вы уж затронули эту проблему, то нужно побеспокоиться и о живых. Года полтора назад закрыли в Деме отделение при Центре соцподдержки населения, куда можно было бы поместить старого человека. Одинокие у нас есть, три человека ко мне обращались с просьбой, чтобы их направили в какой-нибудь дом-интернат, но они переполнены. Хорошо еще, что к ним прикреплены сотрудники районного Центра соцзащиты. Однако они приходят раз в два дня, а за такими людьми нужен постоянный уход.
Уже есть договоренность «камнеградцев» с Николаем Безголосовым на следующий год приступить к благоустройству могил фронтовиков. Трудность в том, что Демское кладбище не имеет ни улиц, ни кварталов, так что придется буквально «прочесывать» погост, переставший функционировать уже 25 лет назад.
Помимо этого сейчас волонтеры совместно с представителями городского Совета ветеранов посещают фронтовиков. Одним из первых, кого они навестили, был 94-летний участник боевых действий на военно-грузинской дороге Андрей Васильевич Мухачев. В 1943-м он 19-летним парнишкой ворвался в немецкий блиндаж и сумел добыть важные секретные документы, за что награжден медалью «За отвагу». Другим был участник войны Василий Филиппович Минаев, служивший на Дальнем Востоке в Краснознаменной Амурской флотилии с 1942 по 1948 год. А следующая встреча состоялась с труженицей тыла Риммой Леонидовной Безруковой. Ее брат не вернулся с фронта. Много сил она положила на то, чтобы разыскать место его захоронения – в братской могиле, деревне Астрилово, что в Новгородской области.
Волонтеры навещают пожилых людей, знакомятся с их семейными историями, записывают рассказы на видео, размещают на своих страничках «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Инстаграм».
- Конечно эти материалы не передают эмоций, которые мы получаем при живом общении, как горят глаза стариков, когда они вспоминают молодость, - делится помощник руководителя проекта Алия Мамаева. - Вы можете присоединиться к нашему социальному проекту, к нашей команде!
Лариса ЛЕБЕДЕВА.