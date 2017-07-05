Квартплата дорожает: за что придется платить больше?

С 1 июля в нашей республике, как и в других субъектах РФ, повысились тарифы на тепловую энергию, холодную и горячую воду, услуги водоотведения, электроэнергию и природный газ.
- Предельные индексы изменений по каждому городу, району и сельскому поселению согласно распоряжению главы Республики Башкортостан утверждаются отдельно - с учетом обращений их властей, - сообщили «УВ» в профильном госкомитете республики. – Поэтому в Уфе, а также Стерлитамаке, Салавате, Сибае максимальные индексы изменения платы за коммунальные услуги составят 12,8% - это связано с реализацией инвестиционных проектов в сферах водоснабжения и водоотведения. В Октябрьском и Кумертау данные индексы еще выше - 14%, в Бирске - 14,9%: там не только модернизируют водопровод, но и переходят к концессионному управлению в тепловом хозяйстве. В остальных муниципальных образованиях эти цифры не превысят 8,3% (утвержденный для РБ индекс в размере 5,8% плюс допустимое отклонение в 2,5%). При этом разницы в оплате природного газа и электроэнергии по республике не будет - здесь тариф повысится единообразно.
Если взять более конкретные цифры, стоимость кубометра холодной воды в Уфе увеличилась с 22,21 до 23,77 руб., водоотведения - с 20,47 до 23,82. Тепловая энергия для потребителей МУП «УИС» подорожала с 1845,28 до 1978,32 рублей за Гкал, для клиентов «БашРТС» - с 1902,23 до 1978,32 руб./Гкал. Стоимость электроэнергии выросла с 2,74 до 2,87 рубля за кВтч, а в домах с электроплитами - с 1,92 до 2,01 рубля.
Однако хочется понять, насколько «потяжелеет» квартплата за конкретную квартиру. Возьмем, к примеру, однокомнатную квартиру в современном доме №19/5 по улице Рихарда Зорге: сравним суммы до повышения (за июнь) и после - предполагая, что уровень потребления ЖКУ останется таким же.
Итак, в июне плата за холодную воду составляла 22,21 руб.*7 кубометров = 155,47 руб, после повышения составит 23,77 руб*7 кубометров = 166,39 руб. Водоотведение холодной и горячей воды стоило 12 кубометров*20,47 руб. = 245,65 руб, после повышения - 12 кубометров*23,82 руб. - стоит 285, 84 руб. Поскольку дом оборудован электроплитами, 208 кВт электроэнергии по 1,92 руб/кВт обходились в 399,36 руб, а будут обходиться в 418.
Формула расчета платы за горячую воду сложна: 5 кубометров ГВС - это 5 кубометров по цене холодной воды плюс они же, умноженные на специальный коэффициент, рассчитываемый экономистами УК и зависящий от стоимости тепловой энергии, которая в данном случае поставляется БашРТС - то есть гигакалория подорожала на 1978 - 1902 = 76 руб., а коэффициент поднялся с 102,85 до 106,97. Итого приведем результаты расчетов: была плата за ГВС 625,3 руб, стала - 653,7.
Не так проста и графа «Отопление»: сумма показаний счетчиков тепла за предыдущий год делится на общую площадь дома и умножается на стоимость гигакалории и метраж квартиры. Раньше она равнялась 28,67 руб. за квадратный метр*40,5 м2. = 1161,14 руб. Теперь, по расчетам экономистов, стоимость отопления за «квадрат» может подняться до 30 руб., и тогда плата составит 1215 руб. в месяц.
В целом же получилось, что больше всего - более чем на 50 рублей - подорожает отопление, а в целом квартплата увеличится на 152 рубля - это не считая графы «Содержание», в которой тоже могут быть изменения, ведь в нее входит ОДН. Повышение может быть двухэтапным: «отопление» вырастет прямо в июльских квитанциях – оно «раскидывается» на весь год, а плату за холодную и горячую воду, водоотведение и электроэнергию можно будет пересчитать только после получения июльских показателей счетчиков, так что окончательно увеличение квартплаты мы почувствуем, получив платежки в августе.
Иван ЗАРОКОВ.