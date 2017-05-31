Дворы и инициативы

Средний взнос горожанина в программу «Формирование современной городской среды» - 200-300 рублей. Такая статистика прозвучала на заседании Общественной комиссии по итогам реализации муниципального проекта по благоустройству дворов под председательством первого заместителя главы администрации Уфы Салавата Хусаинова.
- Прошел первый этап формирования программы, в котором приняли участие 23 города республики, - отметил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Альфред Зинатуллин. – Сегодня пишется долгосрочная программа на 5 лет, в которой принимают участие общественные комиссии, созданные в каждом муниципалитете. Во время встреч происходит обмен мнениями, формируется концепция. Думаю, что у Уфы самый высокий потенциал реализации, который должен стать примером для всех.
Салават Хусаинов напомнил, что комиссия отобрала 81 двор, куда входит 105 многоэтажек, а также парк «Кашкадан».
- Запланировано выполнить ремонт асфальтового покрытия дворовых проездов, тротуаров и пешеходных дорожек общей площадью 163 тысячи квадратных метров, а также заменить более 150 опор освещения. Во дворах предстоит установить 19 детских игровых площадок, 10 турниковых комплексов и хоккейную коробку, – пояснил он. – Также будет осуществлено комплексное благоустройство парка «Кашкадан» на площади 60 тысяч квадратных метров.
В июле начнется ремонт дворов, сроки которого достаточно сжаты. За работой подрядчиков будут наблюдать в режиме онлайн с помощью видеокамер, которые, возможно, останутся после реализации проекта.
- Помощь администрации города, которая в том числе взяла на себя расходы по созданию дизайн-проектов, позволила сэкономить средства жильцов, - подчеркнул заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации столицы Ришат Шакирянов. - Обсуждение такого формата состоялось впервые, выслушано множество мнений. В результате диспутов проекты специалистами Центра городского дизайна переделывались раза по три.
Основную сложность в проектировании составляли парковки, на которых надо было уместить весь транспорт хозяев квартир. При этом надо было расположить подъездные пути так, чтобы по ним свободно мог проехать спецтранспорт: уборочные и пожарные машины, «скорая помощь».
Иногда жильцы не могли договориться между собой, поэтому некоторые дворы выбыли из проекта.
В качестве идеального приведен проект по улице Транспортная, 34, объединивший 5 домов. Здесь удачно сочетаются скверик, дороги, детская и спортивная площадки. Кстати, жильцы решили софинансировать благоустройство своей территории на 13% вместо положенных 5. То есть каждый хозяин квартиры внес 600 рублей. Вообще, если взять среднюю цифру вложения жильцов, она составила по городу порядка 200-300.
- Хотел бы обратить внимание на то, что софинасирование жителей является обязательным условием, – заметил депутат Госдумы РФ Павел Качкаев. – Если нет их участия, то федеральные средства могут потребовать вернуть.
По его словам, сейчас Минстрой России разрабатывает стандарты содержания МКД, где есть определенные требования к уборке, даже высоте травы на газонах – не выше 5 см.
А 24 июля в Краснодаре состоится первый этап презентации тпрограммы «Формирование городской среды», где будут представлены лучшие проекты страны.
- Уфа должна прозвучать на этом форуме, - подчеркнул Павел Рюрикович. – Для чего у нее есть все данные.
Салават Хусаинов в свою очередь заверил, что такое намерение у администрации есть, подготовка уже идет. А также призвал коллег, продвигая ПМИ (программу по местным инициативам), разъяснять жильцам необходимость их личного участия в благоустройстве города.
Председатель городского Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Рим Булатов сказал, что за очень короткое время проделана огромная работа. Представители администрации, Центра городского дизайна, управляющих компаний, депутаты провели множество встреч с горожанами, где выдвигались требования, порой сложно осуществимые. Однако в большинстве случаев пришли к единому знаменателю.
За эту важную работу благодарственное письмо Ришату Шакирянову вручил представитель Общероссийского народного фронта в РБ Ильдар Нуртдинов.
- Самый лучший уход за тем двором, который обустраиваем сами, - резюмировал Салават Хусаинов. – Программа нацелена прежде всего на то, чтобы горожанин почувствовал себя хозяином, берег город и ограждал его от вандалов.
Председатель домкома по улице Набережной, 17 Антонина Вязьмина призналась, что жильцы долго колебались по поводу 5%, но подсчитав, решились вступить в программу. А ее коллега, председатель домкома по улице Набережная, 17/1, Любовь Давыдова заметила:
- Просят ускорить работу по реконструкции дворов, спрашивают каждый день.
Зиля БАДРИЕВА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.