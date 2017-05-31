Дворы и инициативы

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Путин утвердил изменения в закон о президентских выборах Ранее сообщалось, что Путин ответил на вопрос о возможности своего участия в выборах президента России в 2018 году.

Путин в интервью Стоуну заявил, что доверяет своей службе безопасности Президент РФ Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну, отрывки которого транслировались на сайте телекомпании CBS, заявил, что доверяет своей службе безопасности. Путин дал Стоуну большое ...