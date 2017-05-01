Воздадим Нурееву!

В Уфе открылся XXI Международный фестиваль балетного искусства имени Рудольфа Нуреева. В этом году он посвящен 90-летию выдающегося хореографа современности Юрия Григоровича, с которым наш театр связывают тесные творческие узы и многолетняя дружба.
- В этом году мы решили изменить формат мероприятия, пригласив на него не только солистов балета с мировыми именами, но и наших соседей, - сказал на пресс-конференции генеральный директор БТОиБ Ильмар Альмухаметов.
Нуреевский фестиваль в этом году ознаменуется еще одним, не менее важным событием: будет объявлена дата открытия памятника на могиле первой исполнительницы партии Зайтунгуль в балете «Журавлиная песнь» народной артистки СССР Зайтуны Насретдиновой.
-. Уже закуплен камень, скульпторы работают над памятником, — сообщил Ильмар Альмухаметов.
В какой-то мере надгробие устанавливается и на народные деньги. Свой вклад внесла неравнодушная уфимка Галина Фархшатова. Купив после смерти знаменитой балерины ее квартиру, женщина обещала внести свой вклад и передала 50 тысяч рублей.
Вновь организаторы фестиваля обсудили актуальную проблему установки памятника великому танцовщику Рудольфу Нурееву. Недавно этот вопрос поднимался на заседании Общественного совета по культуре. На конкурс скульпторы уже представили 12 проектов памятника, создана рабочая группа. С учетом пожеланий Общественного совета проект дорабатывается, место его установки пока не определено.
Молодость опасна?
Сегодня уфимцы увидят лучший спектакль «Золотой маски-2017» - балет «Ромео и Джульетта» Екатеринбургского театра оперы и балета. Совершенную историю о силе первой любви балетмейстер Вячеслав Самодуров оживил неоклассическим танцем с элементами модерна, а заодно проявил и другие ее смыслы: например, что молодость - вещь опасная, и никогда не скажешь, чем закончится ее бурление - любовью или войной, а взрослые, сами ослепленные красочностью своих костюмов, длиной шлейфов и церемонными переменами позиций, могут это и проглядеть.
- Новое видение спектаклей появилось у нас, когда Уве Шварц (который, кстати, ставил в Уфе «Волшебную флейту» и «Бал-маскарад») поставил у нас «Любовь к трем апельсинам», - рассказал «УВ» директор екатеринбургского театра Андрей Шишкин. - Тогда появилось ощущение, что опера и балет - необязательно четкая привязка к времени действия и красочные декорации, что можно по-другому работать с пространством сцены, иметь панорамный экран для заливки светом. А потом в 2011 году к нам пришел работать худруком балета Вячеслав Самодуров - премьер Национального балета Нидерландов и Ковент-Гардена, на сегодня - уже дважды лауреат «Маски». Наряду с «Лебединым» и «Жизелью» в балете появился новый путь. Также у нас есть проект по поддержке молодых хореографов «Dance-платформа», в рамках которого будет ставить, к примеру, Игорь Булыцын - лауреат «Маски» за роль Меркуцио.
- Мне захотелось немного сбить пафос, свойственный традиционному прочтению балета, вынуть его из контекста времени и даже пространства. Как будто это репетиция в театре «Глобус», - замечает сам балетмейстер.
Светлана ЯНОВА, Екатерина КЛИМОВИЧ.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.