Комплекс Герострата

В чем прелесть всяческих антиутопий? С ними как в анекдоте: не догонишь – так согреешься. Так и здесь, даже если и не сбудется, то всегда можно сказать, что просто вовремя предупредил Человечество о грозящей опасности, и оно свернуло с предначертанной колеи.Буквально на днях вышел в свет новый роман скандально известного российского писателя Владимира Сорокина «Манарага». В нем он взял старую героическую антиутопию Рэя Брэдбери, погрузил ее в мир победившего консьюмеризма и на выходе получил на удивление легкий, приятно читающийся текст, в котором автор, кажется, и сам наслаждается созданным им миром. В «Новом Средневековье», которое по мнению Сорокина наступит к концу нынешнего века, бумажные книги приобретут статус музейных экспонатов, и в отличие от мира Брэдбери, где они сжигались государством, в мире Сорокина их берегут, лелеют охраняют. И уничтожение книги является уголовным преступлением. Однако, если этот мир заточен на максимальное удовлетворение прихоти потребителя, то официальная политика непременно войдет в конфликт с реальной практикой. И этот конфликт вызвал к жизни довольно уникальную профессию - специалиста по book’n’grill. Знакомьтесь - Геза Яснодворский, прекрасно умеет приготовить стейк из мраморной говядины на «Подростке» Достоевского, а на «Дон-Кихоте» - баранину. Кстати, если вы - вегетарианец, то, понятное дело, морковные котлетки надо готовить исключительно на книгах графа Льва Толстого. И никак иначе...При всей своей неоднозначной репутации, нельзя не отметить, что уж в чем-чем, а в особо тонком чутье на нарождающиеся тенденции Владимиру Сорокину не откажешь. В свое время в нашумевшем романе «День опричника» он вовремя уловил нарастающий ультраконсерватизм нашего общества. Теперь же смог вычленить одну из наиболее подпольных болезней нашего общества, которую бы я назвал комплексом Герострата. В современном нам мире нарастает конфликт между официально провозглашенными гуманитарными ценностями и вырывающейся из-под контроля разума животной, темной стороной человеческой натуры. Официально мы поголовно выступаем за все хорошее, но в то же время истово исповедуем принцип Шапокляк, гласящий, что «добрыми поступками прославиться нельзя». С одной стороны, всем миром встаем на защиту редких видов животных, а с другой - намедни в одном из европейских зоопарков неизвестные спилили «краснокнижному» носорогу рог, потому что тот пользуется ажиотажным спросом, который сегодня является основным экономическим законом нашего мира. Так что, книги, конечно, огромная ценность, но если кто-то хочет поджарить ребрышки молодого козленка на свитке гомеровской «Одиссеи», то почему бы и нет.Вот и литература сегодня живет по принципу Шапокляк – чем дальше автор зайдет за грань дозволенного, тем вероятнее становится коммерческий успех. Все будут плеваться от его творений, проклинать имя, а тем временем его книги наполнят кошельки автора и издателя звонкой монетой. Причем, одновременно все – и читатели, и авторы, и издатели – продолжат сокрушенно вздыхать по отсутствию доброй классической литературы.