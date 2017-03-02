Родилась она еще при царе

Когда в середине февраля в семье сверловщика уфимских железнодорожных мастерских родился одиннадцатый ребенок – девочка Маша, никто и не предполагал, что ей суждено будет не только встретить далекий-далекий XXI век, но и пережить вместе со страною столько драматических событий. Причем первое из них произошло буквально через девять дней – Россия осталась без царя.
Детство ее прошло в домике, построенном на крутом склоне оврага, по дну которого в Белую сбегали говорливые ручьи. Именно здесь после всех революционных бурь стал оседать приезжий люд: беженцы из столиц, крестьяне окрестных сел, построился здесь и Анисим Осенов. В 1925 году безымянной улочке присвоили имя – Пролетарская. В семье у Маши было пять сестер и семь братьев. И все же любознательной девочке удалось к середине 30-х годов окончить семь классов, что по тем временам считалось более чем хорошим образованием. Перед самой войной умерли сначала папа, а потом и мама. Надо было выстраивать свою жизнь самой, она пошла на работу, а там ей повстречался главный мужчина ее жизни – Иван Мордовец.
- Мы поженились, - рассказывает Мария Анисимовна. – Стали жить-поживать, да вскоре и война началась. В 1942-м забрали на фронт мужа. От него мне успело прийти лишь три письма, а потом он погиб. Детей у нас не было, и в январе 1943 года меня взяли в армию.
Но сначала в здании бывшего железнодорожного техникума они три месяца проходили курсы поваров, а в апреле их погрузили в теплушки и отправили на Ленинградский фронт, где как раз началось большое наступление.
- Я попала в 24-ю отдельную разведроту. Готовила обеды. Ребята были молодые и шебутные – многие из них в разведку из штрафбатов попадали, - вспоминает она. - Когда готовились уйти в поиск за «языком» и по нескольку дней находились на переднем крае, приходилось им еду доставлять прямо туда. Шагала на передовую в сопровождении бойца, за спиной термосок с супом, а в руках - котелки со вторым.
В один из таких походов она была ранена. Ее накрыло во время артобстрела. Осколки попали в руку и посекли правую ногу.
- Уже скоро будет 73 года, как они у меня в ноге хранятся, - улыбается Мария. – Вот даже уколы приходится делать только в левую сторону.
После госпиталя молодая женщина снова вернулась на Ленинградский фронт, а войну завершила под Нарвой. В родную Уфу вернулась лишь в августе 1945 года. Решила работать по профессии и устроилась в ресторан «Уфа». В 1972-м вышла на пенсию...
Когда я спросил ее про рецепт долгой и счастливой жизни, Мария Анисимовна задумалась:
- А есть ли он, рецепт? Мне всегда было интересно общаться с людьми, старалась их выслушать, помочь, если надо.
Ветерана стараются не забывать – навещают. Вот и сегодня пришли проведать председатель секции участников Великой Отечественной войны, боевых действий, ветеранов Вооруженных сил Октябрьского района Равиль Доминов и председатель совета ветеранов при ЖЭУ-64 Гульшат Насенник. Поговорили за жизнь, поинтересовались здоровьем. Наша героиня сейчас очень плохо слышит, поэтому представители ветеранских организаций решили организовать для нее обследование на предмет оснащения слуховым аппаратом.
А на следующий день после дня рождения к Марии Мордовец вновь придут гости: поздравить ее со столетним юбилеем.