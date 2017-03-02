Умный двор

Проход к подъезду заставлен машинами, пенсионерам негде пообщаться, а мамам прогуляться с колясками: такая в общем-то типичная урбанистическая картина вскоре может измениться. В городе запущен проект «Уфимские дворики» в рамках программы «Город в парке», в которой благоустройством придомовой территории займутся дизайнеры.
Пока пилотные варианты опробируются на тридцати придомовых территориях Черниковки, Инорса, Сипайлово. Для трех из них, расположенных в Орджоникидзевском районе, уже разработаны архитектурные проекты, проходят общественные обсуждения. В Центре дизайна состоялась очередная встреча, в которой приняли участие депутаты Госсобрания - Курултая республики, председатели советов многоквартирных домов, представители СМИ.
Заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации Уфы Ришат Шакирянов представил проект реконструкции двора на улице Первомайской, который объединяет пять многоэтажек. Когда-то сталинские дома окружал и сквер, фонтан, но с течением времени первоначальный лоск пропал. Дизайнеры с учетом пожеланий жильцов разработали удобную внутридворовую транспортную систему, благодаря которой все владельцы автомобилей обретут парковочные места - их будет около 90. Они расположатся подальше от окон и дверей, а сквозной проход не создаст неудобств для прохождения спецтехники.
- Жильцы потребовали поставить машины на расстоянии 10 метров от дома, что и было сделано, - рассказал Ришат Шакирянов. – Гаражей не будет, они по большей части представляют собой склад хлама, а сама транспортная дорога пройдет вокруг периметра площадки.
Большую часть территории на схеме занимает зеленая зона – сквер, в который вкраплениями включены площадки для занятий спортом, детских игр, инсталляции.
Идея проекта на улице Космонавтов обыгрывает название – здесь беседка стала центром Вселенной, дети смогут покататься на кометах, побывать на Марсе. Предлагается установить флагшток и поднимать знамя в день первого полета человека в космос.
Есть проекты с вертикальной планировкой, благодаря которой участок земли увеличится. В целом, по словам Ришата Шакирянова, каждый двор будет представлять собой место притяжения, объединяющее людей, как некогда прежде.
- Мы уже внесли коррективы в план благоустройства нашего двора. С учетом пожеланий жильцов отказались от скамеек и беседок, чтобы не было грязи, мусора, - говорит председатель совета многоквартирного дома Ришат Бикбулатов. - Все наши предложения учитываются, сейчас обсуждаем возможность высадки деревьев - крупномеров.
Как отметил руководитель городского Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Рим Булатов, в программу пока вошли 30 дворов, чьи председатели домкомов проявили инициативу. Они будут реконструированы в этом году. Но сбор заявок продолжается, каждый дом может рассчитывать на участие в новой программе – достаточно позвонить по телефону Центра 235-95-96.
- Начали с северной части города, - объясняет Рим Булатов. – Что касается средств, на переобустройство дворов выделены федеральные деньги, к ним прибавят из республиканской казны, плюс 5 процентов с согласия общего собрания выделят сами жильцы. Наша задача – подойти индивидуально с учетом расположения, инфраструктуры к возрождению каждого двора, где будет комфортно всем категориям населения. Уже сейчас заметно, что люди активно включились в программу, понимают, что это делается для их комфорта.
- Это работа коллективная, направленная на результат, который устроит большинство собственников жилья. При этом залог успешной подготовки проекта реконструкции придомовой территории - активность жителей. Мы должны обеспечить условия, в которых жители сами инициируют обсуждение, - отметила председатель Комитета Государственного Собрания - Курултая РБ по жилищной политике и инфраструктурному развитию Елена Родина.
Как отметили в мэрии, главным принципом благоустройства является эффективное зонирование городских дворов: в них предусматриваются детские площадки, места для активного досуга взрослых, зоны, в которых можно проводить такие мероприятия, как «Дни соседа» или детские дни рождения. В 2016 году в ходе капитального ремонта дворовых территорий было обустроено 1150 парковок общей площадью 267 тысяч квадратных метров, которые вмещают около 18 тысяч автомашин.
Корзинка: С 2011 года реализуется республиканская программа благоустройства дворов, на которую направлено 300 миллионов рублей. С помощью данных средств ремонтируются дороги и придомовые территории в 22 городах и поселках городского типа республики.