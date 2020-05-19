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«Ночь музеев» прошла в онлайн-формате

Автор: juliapahomova от Вчера, 16:03

В Башкортостане из-за пандемии коронавируса масштабная акция «Ночь музеев» прошла в онлайн-формате, сообщает телеграм-канал «Башкирский домовой». Ее главной темой организаторы обозначили «Символы». Сотрудники музеев помогли виртуальным посетителям понять скрытые смыслы экспонатов и расшифровали ушедшие в прошлое культурные коды.

В России акция стартовала с 2002 года, а в Башкирии впервые прошла в 2011-ом. При этом жители республики полюбили такую форму приобщения к культуре: только в прошлом году музеи и галереи посетили больше 100 тысяч человек.Среди участников акции Национальный музей РБ, Национальный литературный музей Башкортостана, Башкирский государственный музей имени М. Нестерова, Музей 112-й башкирской кавалерийской дивизии и Республиканский музей Боевой Славы.

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