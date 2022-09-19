Равнение на Максима

Военно-патриотическому парку «Патриот» присвоено имя выпускника школы №40 Героя России Максима Серафимова. А на днях состоялось торжественное открытие стелы в его честь.

- Мы отдаем дань памяти защитнику Отечества, восхищаемся и гордимся им. Гордимся тысячами наших парней, которые сегодня защищают нашу Родину. Назову три имени. Максим Серафимов – русский, Игорь Насибуллин – удмурт, Тамерлан Ильгамов – башкир. Три Героя России, три разные национальности. Вся страна и республика воюют за свою свободу. За то, чтобы мы развивались так, как считаем нужным. И мы защищаем Донбасс, - сказал глава республики Радий Хабиров, который после поблагодарил родителей Владимира Викторовича и Алину Олеговну за воспитание сына.

Командир группы специального назначения, старший лейтенант Максим Серафимов 27 февраля в составе разведывательного отряда попал под шквальный огонь значительно превосходящих сил противника. Старший лейтенант организовал оборону, уничтожив 30 противников и один бронетранспортер. В ходе боя подразделение более 10 часов удерживало оборону здания. Максим Серафимов, проявив мужество и героизм, несмотря на полученные ранения, грамотно руководил личным составом группы, сам вел непрерывный огонь по живой силе и технике противника из крупнокалиберного пулемета «Корд», уничтожив до 15 человек и микроавтобус с личным составом, позволил тем самым разведывательному отряду покинуть горящее здание.

При очередном штурме здания противник предпринял попытку забросать огневые позиции группы под командованием старшего лейтенанта гранатами, одна из которых упала в двух метрах от офицера. Максим мгновенно оценил обстановку, оттолкнул рядом стоящего разведчика и накрыл гранату своим телом. Офицер своими героическими действиями, ценой собственной жизни спас подчиненных военнослужащих от гибели.



- С этого плаца мы проводили на специальную военную операцию два батальона. Они носят имена наших героев-земляков Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова. Они уже на передовой, в бою. Мы молимся за их успехи и удачу. Ждем, что они вернутся домой. Мы будем поддерживать их, помогать их семьям. Вечная слава героям, - подчеркнул Радий Фаритович.

Ирина ЕВГЕНЬЕВА.