Мутные воды Щучьего

Жители Инорса вновь забили тревогу по поводу загрязнения озера Щучье и реки Уфимки. На днях в соцсетях появились новые фотографии и видеозаписи с места экологической проблемы.

- Запах канализации стоит здесь с начала лета. Выяснилось, что в Щучье стекают нечистоты фиолетового цвета, источник которых не могут обнаружить. Тема обсуждалась в пабликах, но вскоре забылась. Каково было мое удивление, когда недавно, прогуливаясь, вышла к ручью молочно-фиолетового цвета, впадающему прямо в Уфимку. Проблема не решается, вода продолжает загрязняться, - сообщил автор поста.

Мы уже писали о ситуации вокруг Щучьего. 22 июля было проведено комиссионное обследование под председательством первого заместителя министра природопользования и экологии РБ Ильдара Гарифуллина, с участием представителей администрации города и Калининского района Уфы. Они осмотрели участок ливневого коллектора, находящегося в районе мясокомбината - выше по рельефу местности, откуда поступали загрязненные стоки, отобрали пробы воды из трубы коллектора и в безымянном ручье, впадающем в озеро Щучье. Однако оперативно установить источники сброса при обследовании местности тогда не представилось возможным.

В настоящее время специалисты Министерства природопользования и экологии РБ провели выездные обследования на общедоступных территориях района, так как отсутствует возможность инициирования внеплановых выездных проверок и возбуждения административных дел в связи с принятием постановления правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

- Для выявления причин загрязнения министерство обратилось в прокуратуру Калининского района о проведении проверок в отношении предприятий — возможных загрязнителей с привлечением специалистов министерства в качестве экспертов. Также направлено письмо в УМВД России по Уфе об оказании содействия в поиске источников загрязнения, установлении и привлечении к ответственности виновных лиц. По имеющейся информации, администрация Уфы в УМВД России по Уфе направила сведения о случаях слива нечистот ассенизаторскими автомобилями в сети ливневой канализации города. Ситуация находится на контроле минэкологии РБ, - прокомментировал ситуацию заместитель министра природопользования и экологии РБ Камиль Биргулиев.

Мария АПКАРИМОВА.