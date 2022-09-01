«Эх, алмагачлары!»…прозвучала задорная, популярная у башкир и татар песня на празднике в честь открытия двора на Аксакова, 60 и 72, оказавшаяся любимой и у нашего мэра…

– Мы постепенно выполняем задачу, поставленную главой Башкортостана Радием Хабировым. Дворы должны быть комфортными, благоустроенными и безопасными. Данная территория как раз пример того, как должно это выглядеть. Хотелось бы, чтобы финансирование программы с каждым годом увеличивалось, так как это один из лучших проектов, дающих хороший результат, – обратился к жителям глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев. В продолжение своих слов призвав беречь созданную красоту и озеленять территорию, принимая участие в акции «Зеленая Башкирия».

– То, что сегодня мы видим — плод коллективного труда, — строителей, инвесторов, управляющей компании и жильцов дома. Мы говорим «спасибо» людям, которые тратят свое время и энергию на хорошие дела. Двор заиграл новыми красками, и теперь здесь красиво и уютно, – отметил глава района Олег Котов.

С заявкой принять участие в «Башкирских двориках» жители обратились в 2019 году, провели собрание, составили протокол и были включены в программу. В 2020-м, в связи с пандемией коронавируса, с обновлением пришлось повременить, а в этом году лед тронулся. Появились новый асфальт, недостающие парковочные места, освещение, новая контейнерная, современные игровые и спортивная площадка с резиновым покрытием.

– Секрета никакого нет, просто хотим жить в чистом, уютном дворе. У нас много активистов, 5-6 человек, инициативу проявляют новые соседи, есть и старожилы. Работаем сообща, если кто-то из нас в отъезде, подменяем друг друга. Вникнуть в тонкости помогает старший соратник Рустэм Зарипов, – поделился заместитель старшего по дому Данис Давлетов.

Большой вклад в общее дело внесла управляющая компания «Престиж»: покрасила фасад первого этажа дома №60, арки между домами, отремонтировала парадные, демонтировала старые урны и скамейки, провели кронирование и снос деревьев. Настоящей изюминкой двора стал появившийся на фасаде одноэтажного здания граффити. Картину по мотивам эпоса «Урал-батыр» благодаря поддержке директора «Линкор – Инвест» Тимура Сайдашева искусно выполнил Антон Заболотний.

– К работе я подошел основательно. 2022-й признан Годом культурного наследия народов России. Среди жителей нашего региона идет популяризация народного искусства, обычаев, традиций и сохранения этнического многообразия, – считает художник.

Праздник получился невероятно радостным и по-домашнему теплым, с россыпью концертных номеров в исполнении солиста Дома культуры «Ядкарь», автора-исполнителя Айнура Такиуллина и студентки училища искусств Алисы Бурдиной. Раздачу сладостей детям на себя взяли спонсоры: «Башкирский холод» и ИП Якупов. Детишки участвовали в викторинах и играх под руководством педагогов ОМК «Алые паруса». Местные шашисты – в сеансе одновременной игры со знаменитым шашистом Федерации республики Рустэмом Шаяхметовым. По итогам турнира грамоту победителя получила победитель замглавы района Лилия Зайнуллина. А ближе к концу праздника подвели итоги фотоконкурса «Мой двор – мой Ленинский»! Билеты в кино в числе победителей получила режиссер Башкирского государственного театра оперы и балета Айсылу Иксанова, живущая в доме 35 лет, со дня постройки.

«Мы, старожилы, помним и видим все происходящие изменения. В настоящее время у нас появились активисты, которые вкладывают много усилий в улучшение дома и прилегающей территории. Благодаря их усилиям наш двор вошел в программу «Башкирские дворики». Приятно видеть своих любимых соседей всех вместе. Особенно свой подъезд! Ну а старейшине нашего подъезда, да и всего дома, завтра исполняется 92 года. Мы нашей дружной компанией поздравили ее с этой прекрасной датой», – прокомментировала в соцсетях фото, выложенное с хештегом #дворнаАксакова.

- Глаза радуются, везде чисто, покрасили бордюры. Двор преобразился, настроение поднялось. Пожить бы ещё! – поблагодарила уважаемая всеми именинница Марфуга Илишева.

Почетными гостями мероприятия также стали депутаты Госсобрания Галина Ишмухаметова, Владимир Нагорный и депутат Горсовета Алексей Силин. Всех тех, кто принимал активное участие в благоустройстве: подрядную организацию, председателя, активных жителей – отметили благодарственными письмами.

Корзинка: За последние годы по программе «Башкирские дворики» в Ленинском районе обновились 11 дворов. На эти цели затрачено более 122 миллионов рублей. На днях завершается ремонт во дворе домов по улице Ахметова, 300, 300/1, 300/2, 302.

Мария НИКОЛАЕВА.

Фото пресс-службы администрации района