Тысячи бегущих

Дождь и ветер активным – не помеха. Эту мысль можно было прочитать в глазах, наверное, каждого из участников «Кросса нации». А таковых на набережной Белой собралось в минувшую субботу ни много ни мало – пять тысяч. Капризов погоды они, казалось, не замечали.

Пробежать два километра со всей столицей – такое удается не каждый день. Тем более что вместе с простыми горожанами на дорожку вышли спортсмены и местные знаменитости.

Старт массовому забегу был дан в районе амфитеатра. Пока сторонники ЗОЖ разминались и разогревались, мы поговорили с блогершей Гульназ Исмагиловой. Разумеется, после того, как она залила в «свои» соцсети свежие фото и видео.

- Со своими подписчицами я говорю о красоте и здоровом образе жизни. Не столько в плане вредных привычек, сколько в плане осознанного отношения к себе и миру. На пробежку вышла вместе с мужем и маленьким сыном, - поделилась она.

По ее признанию, спортом вообще и бегом в частности никогда не занималась. Другое дело, что забег – хороший повод выйти из зоны комфорта и освежиться.

А вот Артем Барсуков из СДЮСШОР по легкой атлетике на трассе чувствовал себя как рыба в воде. Спортивного интереса для него забег не представлял. Другое дело, что, глядя на поджарого быстрого парня, девушки то и дело щелкали фотоаппаратами. Сам юноша поделился, что ему бег позволил найти себя.

- У меня тоже все начиналось с любительских пробежек, причем не так давно. А в прошлом году я уже бежал в составе юниорской сборной на чемпионате России, - поделился бегун.

Но вот прозвучал сигнал старта, и людская масса двинулась с места. Кто-то сразу взял хороший темп, вырвавшись вперед. Однако большая часть бежала спокойно, словно наслаждаясь.

Чуть позади за потоком бегущих следовала машина скорой помощи.

- Только счастливого дежурства нам не желайте: примета плохая. Мы готовы ко всему, хотя каких-то серьезных происшествий не ждем. Те же сердечники и хронические больные, как правило, кроссах не участвуют. Зато здесь ожидаемы растяжения, ушибы, ссадины. У кого-то может голова закружиться с непривычки. Но надеемся, что обойдется и без этого, - рассказал фельдшер Ильгиз Бикташев.

Двигаясь вместе с бегущими, мы сразу же отметили чистоту трассы и набережной. Мусора почти не было на протяжении всех 2000 метров. Другое дело, что на финишной прямой у Монумента Дружбы кроссменов ждали угощения и горячий чай. А это – неизменные упаковка и полиэтилен.

- Сушки с чаем – хороший вариант. Быстрые углеводы, которые сейчас и нужны. Угощайтесь, грейтесь вместе с нами. Это я вам как врач рекомендую! А мусорить мы не будем, – заметила терапевт Людмила Громова.

На пробежку она вышла вместе с коллегами. Свое участие объяснила заботой не столько о физическом, сколько об эмоциональном здоровье. Рабочая нагрузка на врачей сегодня очень высока, стресс копится, а пробежка – отличный способ его сбросить.

Таким же мнением поделились и другие уфимцы: офисные работники, учителя, продавцы. Атмосфера на местах старта и финиша отличалась разительно: серьезные и сосредоточенные вначале, за победной чертой люди в основном улыбались и шутили. А, значит, «Кросс нации» - удался!

Иван БЕГМА