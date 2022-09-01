В этом бою – я в строю!

Фестиваль «Боевая высота», ставший визитной карточкой Башкортостана, в седьмой раз собрал ветеранов боевых действий и исполнителей военной и патриотической песни на открытой площадке в парке «Ватан».

…Небо, затянутое тучами, мелкий дождик. Но открытая сцена уже сияла огромным видеоэкраном, и амфитеатр заполнился зрителями всех возрастов. Перед началом концерта у них была возможность осмотреть боевую бронетехнику от ДОСААФ, отведать солдатскую кашу, приготовленную полевой кухней, и прикоснуться к истории. Уникальная экспозиция раритетов, найденных нашими поисковыми отрядами на полях сражений Великой Отечественной войны – пробитые осколками советские каски, осколки снарядов, гильзы, штыки - свидетельства кровопролитных боев войны 1941-1945 годов. И сердце невольно пронзала боль от мысли, что снова идут бои за свободу, против фашизма.

…Открыл фестиваль молодой коллектив «Весенний призыв», что символично. Его лидер, вокалист Ильдар Ахтямов, выпускник УГАТУ в 2019 году получил на этой сцене повестку в армию! Отслужил, вернулся и сегодня он, повзрослевший, возмужавший, снова со своей группой. Свою песню Ильдар посвятил всем ребятам, которые сейчас на боевом посту.

Нынешний фестиваль покорил своей масштабностью и размахом. Он собрал огромное количество исполнителей и коллективов из Уфы, Ульяновска, Димитровграда, Москвы, Ростова, Севастополя, Ярославля, Казани, Оренбурга – это известные группы и только начинающие набирать свою высоту.

Собравшихся приветствовал заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан Ирек Сагитов:

- Дорогие друзья! От имени правительства Республики Башкортостан и от себя лично приветствую вас на VII Республиканском фестивале авторской патриотической песни «Боевая высота», проводим в поддержку наших героических бойцов - участников специальной военной операции на Украине. Сегодня, когда наша страна ведет борьбу с современным нацизмом в условиях беспрецедентной агрессии со стороны Запада, мы должны с вами объединиться и поддержать многострадальный Донбасс, оказать им помощь и поддержку в эту трудную минуту, потому что мы своих не бросаем. Для того чтобы мы могли жить под мирным небом, наши ребята сегодня ценой своей жизни, кровью защищают Россию от нацизма. Мы искренне рады проведению этого замечательного фестиваля именно в нашей республике, которая славится своими музыкальными традициями.

…Фестиваль представили из нескольких блоков: каждый органично вписался в единый замысел и дополнял общее музыкальное действо. Зрителям была представлена уникальная программа сводного духового оркестра, кадетских классов и военно-патриотических клубов, Юнармии, Федерации тхэквондо. Мы увидели выступление ансамбля силовых структур РБ. Концерт украсили детские, молодежные творческие коллективы и солисты Городского Дворца культуры и Уфимского ТЮЗа и, конечно же, легендарные авторы-исполнители патриотической песни. Свои произведения представили ярославцы Игорь Дрягилев и Валерий Петряев, Артур Саянов из Севастополя, Владимир Воронов из Череповца, известные группы «Десантное братство», «Блокпост» «Контингент», Хедлайнером концертной программы выступил уникальный духовой оркестр из Екатеринбурга «Уралбэнд» под руководством заслуженного деятеля искусств России Александра Павлова и заслуженный артист Российской Федерации, певец и композитор Денис Майданов.

Звезду российской эстрады встретили бурными овациями! Его хиты «Ничего не жаль», «Флаг мой страны, «Герой», «ВДВ» слушают и взрослые и юные. На фестивале с восторгом была встречена его «Вечная любовь» и «Родина» И зрители пели вместе с Денисом! Сотни молодых голосов подхватывали «Я буду знать, что ты веришь, я буду знать, что ты любишь меня…», а потом дружно пели «Отчизны сын, страны солдат…».

- Я с удовольствием сегодня присутствую здесь в Башкортостане. Спасибо всем, кто организовал фестиваль, - сказал Денис Майданов. Очень важно то, что прозвучат авторские патриотические песни, потому что это глас народа, глас современности. Сегодня заговорили творцы, политики, театралы - разные люди, которые являются своеобразной армией, своеобразным гласом народа. Невозможно бесконечно абстрагироваться от того, что происходит в мире. Либо ты принимаешь этот бой вместе со своей страной, и тогда происходят вот такие фестивали с большим количеством музыкального люда, поэтов, которые транслируют свое творчество и хотят быть услышанными. Либо ты в стороне, и тогда тебе со своей страной не по пути. Надо просто это понять, - сказал Денис Майданов.

Под ночным небом звучали прекрасные песни, наполняющие наши сердца гордостью за страну, за Россию, за ее героев и защитников.

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Организаторы проекта - Министерство культуры Республики Башкортостан, Республиканский центр народного творчества, Башкирское региональное отделение общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», Региональная общественная организация «Ветеран» РБ, Администрация городского округа город Уфа.

Лилия ЗИМИНА