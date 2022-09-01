Прогулки по любимому городу

В галерее исторического парка «Россия – моя история» проходит выставка Эдуарда Ханнанова и Сергея Мельника «По улицам Уфы».

Мы одними из первых начала знакомить с творчеством Эдуарда – на обложках журнала «Уфа» выходили репродукции картин художника.

- На объединенной экспозиции у меня представлены 24 работы и столько же у Сергея Петровича. Мы давно ее планировали – еще с весны. Это третья персональная выставка, но есть новые работы, например, «Пушкинская аллея», - рассказал Эдуард.

- Уфимцы говорят: «Соцсетям можно сказать спасибо – открыли нам Ханнанова». Получается, современные художники должны владеть новыми технологиями…

- Не было бы счастья, да несчастье помогло. В пандемию все ушли в интернет. И я для себя открыл много новых имен, в том числе зарубежных: мир акварели ушел далеко вперед благодаря интернету. Потом уже поступил запрос от подписчиков: «Когда живьем сможем увидеть картины?»

- Расскажите о своих творческих планах…

- У любого художника план всегда один – работать, когда есть возможность. Пока глаза видят, надо все запечатлеть – город стремительно меняется. Я сам черниковский, но старая Уфа всегда обладала особым колоритом. Помню, когда мама в детстве говорила: «Поедем в старую Уфу», я сразу воображал таинственный мир, улочки со старинными домами. Позже, когда учился в училище и на худграфе пединститута, еще больше полюбил исторический центр. Нас было пятеро друзей, и мы после занятий шли по улицам Октябрьской Революции и Цюрупы до Центрального рынка. Это и есть моя Уфа.

Художник Сергей Мельник в разное время занимался живописью, скульптурой, керамикой, гравюрой, резал офорты, однако сегодня отдает все свои силы графическому рисунку.

В своих работах он использует только бумагу, графитные карандаши и резинку. Ограничивая себя узкими рамками рисунка, стремится передать в сложных тональностях не только объем, но и цвет.

- Эдуард Ханнанов и Сергей Мельник - выпускники детской школы искусств. То, что выставка будет работать именно в историческом парке, очень символично. Стараемся, чтобы вернисажи, которые проводятся здесь, перекликались с историей страны, малой родины. Два замечательных художника, две родственные души объединились в любви к родной Уфе. Думаю, наши потомки будут складывать свое впечатление в том числе по этим картинам, - заявил преподаватель детской школы искусств Владислав Пегов.

Специалист Министерства культуры РБ Лариса Маликова отметила:

- Работы настолько живые, что, безусловно, тронут каждого зрителя. Сама являюсь поклонником творчества Сергея и Эдуарда, думаю, уфимцы, любящие свой город, должны побывать на этой выставке.

Мы поговорили с некоторыми посетителями вернисажа.

- Это не первая выставка Эдуарда, на которую я прихожу. Впервые вживую увидела его работы в музее Аксакова, тогда это стало для меня настоящим открытием. Многие поклонники его таланта отмечают, что в картинах удивительно гармонично соседствуют как уже ушедшая Уфа, так и современные улицы, - говорит краевед, заведующая библиотекой Крестовоздвиженской церкви Ирина Ентальцева. - Меня особенно трогают акварели исчезающей, но такой любимой Уфы. Работы Ханнанова – своеобразный светлый и печальный реквием. Это именно портрет Уфы.

Вероника Канавина окончила училище искусств, но этот мир творчества не стал ее жизненной стезей, а остался увлечением:

- Выставки посещаем всей семьей регулярно, но особенно любим наш Нестеровский музей. Если по стечению обстоятельств несколько месяцев не бывали там, то нам нужна подпитка, ищем афиши. Нравится просто гулять в его окрестностях. Удивительно, но сын-математик замирает перед работами Нестерова, он даже пытался их копировать. С творчеством Эдуарда познакомилась в социальных сетях – ставили лайки, писали комментарии и теперь рады любоваться работами вживую. Видно, что его акварели буквально дышат, а как изумительны детали, например, птица на проводах. У Сергея Мельника мне особенно понравилась графика. «Вечер на улице Салавата» - удивительная работа.

Альфия ИБРАГИМОВА.

Фото автора.