Семенов и команда

- Дорогу осилит идущий, - уверен старший по дому №4 по улице Борисоглебской Александр Семенов. Именно по этому адресу в районе открыт первый в этом году «башкирский дворик».

Территория, окружающая панельную семиподъездную пятиэтажку постройки 60-х прошлого века, давно нуждалась в реконструкции. Но только четыре года тому назад дело сдвинулось с места. Инициативная группа жильцов во главе с Семеновым решила: так больше жить нельзя. Понадобилось два месяца, чтобы обойти все 140 квартир и собрать подписи на заявку в республиканской программе. Многие в затею не верили, и на то у них были основания: ведь практически за полвека вокруг ничего не изменилось.

Семенов – коренной черниковец. После сноса дома на улице Пекинской семья получила жилье в самом центре Уфы – на Пушкина. Но обстоятельства сложились так, что. когда встал вопрос о размене квартиры в элитном доме, Семеновы снова выбрали свой родной район и переехали на Борисоглебскую. И сразу же бросилась в глаза разница между благоустроенным двором в центре и территорией на окраине.

- Буквально была яма на яме, - рассказывает Александр. - Пройти через двор и не принести домой грязь практически невозможно. Тротуара не существовало, а проезжая часть была настолько узкой, что невозможно разъехаться двум машинам. Таксисты наотрез отказывались ехать по нашему адресу.

Четыре года понадобилось Семенову и его команде, чтобы продвинуть свою мечту. Они писали письма в различные инстанции, ходили на прием в УЖХ и администрацию района, министерство ЖКХ. Проблема поднималась и в соцсетях. И только благодаря настойчивости инициативных жителей, в том числе супругов Айрата и Винарии Валеевых, все сдвинулось с мёртвой точки.

Работы начались в мае. Вначале вырубили старые черемухи, рябины, кронировали разросшиеся насаждения, а также те, что мешали расширению проезжей части. Затем последовал вывоз грунта, засыпка и утрамбовка песка, установка бордюров.

Решили и одну из самых наболевших проблем – освещение. Теперь здесь обосновались шесть новых столбов со светодиодными лампами плюс два от прилегающих дворов.

- До этого по вечерам ходить небезопасно, темно, хоть глаз выколи, - поделился один из жильцов. – Поначалу многие были против скамеек у подъездов – мол, молодежь будет куролесить. Но поняли, что напрасно беспокоились: за порядком следят видеокамеры, да и пожилым людям есть где присесть.

Обновили мусорные контейнеры и навес над ними. Но самое главное - на обеих площадках (спортивной и детской) появилось мягкое покрытие. Взрослые могут потренироваться на брусьях и силовых тренажерах, а ребята покататься на каруселях и горке.

Пока подписаны акты о приемке асфальтового покрытия и обустройства бордюров, а старший по дому и его команда готовятся принять и другие работы. Следующим шагом станет озеленение – это сделают уже совсем скоро в рамках акции «Зелёная Башкирия».

Светлана ЯНОВА.