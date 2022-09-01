По следам Гиппократа

В РКОД работает замечательный врач-диагност, благодаря которому даже при начальной стадии рака удается получить точный диагноз. К тому же он не только сам делает УЗИ, но и обучает врачей со всего мира через интернет. А на днях он отправится в Москву, где, мы надеемся, заслуженно получит Всероссийскую премию Александра Савицкого. В этом году он занял второе место в номинации «Лучший врач года» республиканского конкурса. С заведующим отделением ультразвуковой диагностики РКОД, врачом высшей категории Дамиром Рифкатовичем Зинатуллиным наша сегодняшняя беседа.

- Скажите, что это за премия?

- Она уникальна тем, что учреждена не «сверху», а Ассоциацией онкологов России (АОР) и Российским обществом клинической онкологии (RUSSCO). Инициативу поддержали Минздрав РФ и, безусловно, пациенты. На прошлой церемонии вручения

президент Ассоциации онкологов России, академик РАН Андрей Каприн отметил, что онкологические заболевания начинают лидировать в структуре смертности во всем мире. Наша задача - взрастить поколение специалистов, которые достойны своей профессии, гордятся ею, вкладываются в науку и практику. Эта премия направлена на поощрение молодых ученых и клиницистов, лауреатами становятся и состоявшиеся профессионалы, и молодые специалисты. А имя премии выбрано не случайно: академик Александр Иванович Савицкий - колосс российской науки, учитель для многих из нас. Он - создатель системы общедоступной диспансеризации, которую разработал и возглавил еще в конце войны. Да и по сути, заложил основы современной онкологической службы.

- Кто участвует в конкурсе?

- Все, кто причастен к спасению жизней онкобольных: хирурги, химиотерапевты, радиологи, медсестры, а также лучший социальный проект, общественная организация и лечебный центр. Было очень много заявок из регионов – более 150. Экспертным советом выбрано 40 номинантов (по четыре в каждой категории), судьбу которых определили путем народного голосования. Я оказался в числе четырех финалистов. Все номинанты приезжают в Москву на вручение, и только там определится главный победитель.

- Расскажите немного о себе, как вы стали врачом?

- Я из города Октябрьского, поступил в БГМУ на лечебный факультет, окончил в 2008 году. В августе того же года поступил в интернатуру по специальности скорая медицинская помощь. Затем работал врачом на скорой. В 2011 году прошел первичную специализацию по ультразвуковой диагностике на кафедре лучевой диагностики на базе онкодиспансера. И теперь я -

врач ультразвуковой диагностики высшей квалификационной категории со стажем 14 лет. Постоянно обучаюсь, наращиваю свое мастерство. Работаю на всех современных ультразвуковых аппаратах, в том числе и на фиброскане, овладел методикой проведения пункционных биопсий под УЗ-контролем.

- Правильно и своевременно поставленный диагноз – основа лечения. Как быстро вы выдаете результаты, насколько они точны?

- Современное ультразвуковое оборудование обладает уникальными возможностями, оно используется и в процессе операции, позволяя минимизировать риски повреждения сосудов и органов. Точный диагноз можем поставить сразу в день обращения. Что, безусловно, позволяет выявить заболевание на самом раннем этапе. За прошлый год провели более 2500 обследований. На сегодняшний день обучили этим манипуляциям большое количество врачей. За первую половину 2022 года провели более полутора тысяч пункций. Сегодня имеем возможность пропунктировать практически все органы, начиная с щитовидной железы и молочной до лимфатических узлов и внутренних органов, забрюшное пространство. Особенно важно, что процедура хорошо переносится пациентами и в большинстве случаев не требуется анестезии и госпитализации.

- У вас – медицинская семья: супруга работает в роддоме. Подрастает трое детей, которые тоже мечтают стать врачами. Наверное, они так решили, глядя на вас?

- Гиппократ говорил о медицине как о самой благородной из всех наук. Сейчас я полностью с ним согласен и могу назвать себя по-настоящему счастливым человеком, потому что причастен к важной миссии на земле – спасать жизни.

Лариса ЛЕБЕДЕВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.