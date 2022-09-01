900 дней осады

«29 декабря (1941года). В парадном встретила Генину маму. Поздоровались. – Приходи с Геной попрощаться. – А куда вы уезжаете? – Никуда. Он умер. Тетя Настя спокойно это сказала, а я тупо уставилась на нее. – Если хочешь попрощаться, приходи сегодня. Завтра, рано утром, повезем на кладбище. Я пришла домой и, не раздеваясь, плюхнулась на стул». Это лишь одна из многих душераздирающих историй, зачитанных в Доме профсоюзов на мероприятии, посвященном одному из самых страшных событий Великой Отечественной войны – блокаде Ленинграда.

8 сентября исполнился 81 год с тех пор, как фашисты захватили в кольцо Северную столицу, намереваясь стереть с лица земли. Осада унесла жизни более миллиона человек. Но Ленинград выстоял.

– Сегодня мы вспоминаем погибших и отдаем дань уважения тем, кто рядом с нами. Благодарим всех, кто помнит и организовал это мероприятие, – обратилась к собравшимся заведующий сектором отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Республики Башкортостан Лира Хабибуллина. –Ведь Ленинград – это не только дни холода и голода, а еще и тысячи людей, которые продолжали бороться, выпуская снаряды для фронта. Замерзшие голодные музыканты, которые играли в оркестре, ученые, которые погибали сами, но сохраняли ценный материал, дети, которые поддерживали друг друга, делились последними крошками хлеба и выжили, потому что держались вместе.

– Раньше, когда мы собирались с ветеранами, с нами были участвовавшие в освобождении Ленинграда Махмут Булатов и Яков Хаит, летчик-истребитель Герой Советского Союза Василий Томаров. К сожалению, время неумолимо и ряды редеют. Сегодня у нас в республике 70 жителей блокадного Ленинграда (данные на 1 июля). Желаем всем им здоровья, – отметил депутат Госсобрания - Курултая Республики Башкортостан, председатель республиканского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Валерий Шарипов.

От имени главы Ленинского района Олега Котова выступил заместитель главы администрации района Мирхат Казаргулов. Он поблагодарил ветеранов за то, что вкладывают свои силы в патриотическое воспитание молодежи.

– Для нас большая честь, что в районе живет три участника Великой Отечественной войны: Вячеслав Иванович Беляев, Гаян Ахиярович Салихов, Николай Алексеевич Ожгихин, а также обладатели знака «Жителю блокадного Ленинграда» - Людмила Васильевна Цареградская и Виктор Николаевич Пугач.

Непроходящей болью делились ветераны. Чудом удалось выжить в те страшные дни идейному вдохновителю создания Башкирской региональной общественной организации памяти жителей блокадного Ленинграда, заслуженной артистке БАССР Камиле Юсуповне Чертовой.

– В дни блокады в Ленинграде по улицам и квартирам собирали трупы. Пришли и к нам. У нас было три покойника. Мама с голоду умерла, братик, сестренка – немного старше меня. А я самая маленькая, мне было три годика, но живая! Я, услышав скрип открывающейся двери, испугалась, спряталась. Кто-то из пришедших заметил меня и говорит: «Смотрите, там девочка сидит». Так я живая осталась. Истощенная, голодная, но живая.

Садия Каюмовна Гарифуллина встретила блокаду 5-летней малышкой.

– Это было страшное время. Наш отец был на фронте. Мать ходила на работу гасить фугаски на крыше. Мы с трехлетней сестренкой сидели дома. Самым страшным для нас был голос Левитана. Чтобы успеть выбежать в любое время, мы спали в верхней одежде, никогда не раздевались. Въезд и выезд в город были перекрыты. Единственным спасением от голода был 125-граммовый кусок хлеба. Когда мама ходила за ним, перешагивая через горы трупов, боялась не фашистских снарядов, а что могут вырвать хлеб из рук.

В 1942 году нас по Дороге жизни эвакуировали на родину отца в Пензенскую область. Ехали в товарном вагоне 6 недель грязные, вшивые. Посередине стояла печь с железной трубой, нас подвели к ней и подстригли налысо.

Встречу с блокадниками оживили выступления Потомков жителей блокадного Ленинграда – детей и внуков, также уфимских школьников и кадетов с.Булгаково. В поэтических строках артистам удалось полностью передать события тех лет, всю гамму чувств и переживаний. Проникновенно исполнила песню «Ладога», ставшую гимном блокадников, дочь блокадницы Ленинграда Камилы Чертовой солистка Башгосфилармонии, Заслуженная артистка Республики Башкортостан Наталья Дмитриева, аккомпанировала ей на рояли Галина Назаренко, дочь защитницы Ленинграда Смирновой Антонины Васильевны .Ученица школы № 118 Яна Валитова посвятила выступление прабабушке, а Голубева Анастасия, пятиклассница из Гимназия №47 – своей прапрабабушке.

Мария НИКОЛАЕВА.