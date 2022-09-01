Наши на Камчатке

Какие возможности есть у пенсионеров для путешествий? Благодаря программе «Башкирское долголетие» они могут увидеть достопримечательности региона. А если появилось желание съездить дальше? Майор МВД в отставке Рустем Шаймухаметов недавно вернулся с Камчатки и рассказал, как он исполнил мечту своей молодости.

- Вырвались из рутины: дом-сад-огород, грядки, огурчики, помидоры, - говорит он. – Все это близкое и родное, но так ничего кроме этого не видишь. Оказывается, есть еще другая жизнь, которую дают путешествия по родной России! Вот я с женой и друзьями, которым более 70 лет, отправились на край земли.

Билеты начали покупать еще с февраля. По субсидиям и распродажам. Поэтому общая сумма получилась в два-три раза меньше обычной – 27 тысяча рублей, что вполне может потянуть средний российский пенсионер. Путешествие началось с перелета Уфа – Москва – Владивосток – Хабаровск – Петропавловск -Камчатский. В общей сложности в воздухе уфимцы находились 26 часов, перенесли 6 перелетов, пересекли расстояние 17893 км. Довелось почти 8 часов лететь на Боинге-777: два раза кормили, у каждого кресла – телевизор. Можно увидеть, где летишь, с какой скоростью, какой город пролетаешь. Кстати, все 500 мест были заняты.

Только спустились с трапа, зашли в аэропорт Елизово и глазам своим не поверили: стоит Якубович и ждет багаж! Конечно, сделали с ним фото. Обнаружилось, что во Владике очень много туристов из Москвы, Питера, Тулы и, что обидно, ни одного из Уфы и Башкортостана. Рустем даже бейсболку надел с логотипом ХК «Салават Юлаев», чтобы знали наших!

Когда Рустем Закирович с друзьями приехал в дальневосточный город, то бросился искать родных. Увы, брата жены Алика Рахматуллина уже не застали в живых. Но благодаря интернету нашли его сына Евгения и внука Богдана, которые гостеприимно встретили родственников и показали местные достопримечательности: съездили вместе в бухту Анны, бродили в Ливадии, искупались в теплом Японском море.

Во Владивостоке встретились с давними знакомыми Рустемом и Галиной Ахметовыми, которые в 2020 году совершили в самый разгар пандемии в своем трейлере автопробег из Уфы до Читы. За 60 дней они побывали в разных городах страны, наколесив 12500 км.

- Много нового и познавательного мы узнали о прекрасном крае от нашего земляка Вячеслава Алянгина, который жил в Уфе и Ишимбае. Побывали на берегу Тихого океана на Халактырском пляже, дышали океанским воздухом, полюбовались на серфингистов и гладили горячий черный песок вулканического происхождения. Уникальный пейзаж с гейзерами и сопками врезался в память навсегда.

А как и чем живут местные? Тем, кто живет в европейской части страны, кажется, что здесь нет овощей, а яблоки стоят как золотые. На деле оказалось не совсем так. К примеру, 1 кг сахара стоит 100 рублей, картофель 90, помидоры, огурцы и яблоки по 300, арбузы по 60. Рублей за 500-600 можно вкусно поесть в недорогих столовых, открытых в основном узбеками.

- Цены высокие, видимо из-за доставки, - говорит Рустем. - Везде Яндекс.Такси, строят дороги, новые дома, словом, цивилизация. Основная работа связана с морем: добыча и рыбное производство.

Во Владивостоке на Корабельной набережной увидели бронзовый памятник А.И. Солженицыну, который был установлен в 2015 году, а чуть выше в сквере обнаружили монумент В.В. Высоцкому. Поразила своим величием триумфальная арка, установленная в честь приезда наследника царского престола Николая Александровича, колокольный перезвон великолепного храма. Почтили память легендарной подводной лодки К-26, который заставил задуматься о подвиге наших моряков. Одно из красивейших мест – Арбат, украшенный многочисленными фонтанами, вечером сверкает от фонарей. В Петропавловске-Камчатском удивили своей необычностью улицы города, расположенные на сопках: сплошные подъемы и спуски.

- Но главное, что навсегда останется в моей памяти - встречи с замечательными людьми, для меня это подарок судьбы, - считает – Шаймухаметов. - Именно они вдохновили нас на эту поездку, дали море позитива и энергии.

Зиля БАДРИЕВА.