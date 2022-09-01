Безопасно и экологично

В конце августа жители домов по улице Гали Ибрагимова, 5 и 5/1 выступили с официальным заявлением по поводу несогласия со строительством снегоплавильной базы по улице Сагита Агиша, 3/1. Жилые многоквартирные дома находятся на содержании УК «Умный дом».

В администрации Советского района прошло рабочее заседание по данному вопросу. Узкие специалисты и эксперты подробно объяснили, что ввод в эксплуатацию снегоплавильного пункта на площадке по улице Сагита Агиша соответствует всем экологическим требованиям и не принесет местным жителям никаких неудобств.

Итак, попробуем разобрать по полочкам все заданные вопросы.

Вопрос 1. Новый снегоплавильный пункт Уфе не нужен, ведь до этого обходились без него.

Сегодня в столице Башкортостана работает всего лишь один снегоплавильный пункт, который располагается на улице Трамвайной. Его производственная мощность – 1500 кубометров снега в сутки, однако в период сильных снегопадов он принимает до 2500 кубометров. Завоз снега сюда осуществляется с территорий Орджоникидзевского, Калининского и Октябрьского районов. Действующий с 2009 года, он даже в круглосуточном режиме работы не в состоянии растопить весь объем снега, убираемого с улично-дорожной сети города. К тому же расположен он на севере Уфы, и свозить туда снежную массу с центральной и южной частей города и тем более из Демы экономически невыгодно.

Строительство нового снегоплавильного пункта жизненно необходимо, чтобы избавить город от снежных завалов после обильных снегопадов. В идеале в каждом районе столицы должен появиться такой коммунальный объект.

Пример. Сегодня снег с улицы Менделеева вывозится на снежную базу, которая находится в районе автодрома в Затоне. Время на дорогу составляет около 30 минут. То есть одна машина может за час сделать только 1 рейс. В условиях сильного снегопада это критически мало. При условии, что на улице Сагита Агиша будет действовать современный снегоплавильный пункт, и «плечо» составит всего 10 минут, один самосвал сможет сделать в три раза больше рейсов, и эффективность уборки снега возрастет многократно.

- На этот снегоплавильный пункт в первую очередь будет вывозиться снег с близлежащих улиц – Менделеева, Сагита Агиша, Степана Злобина, то есть с тех участков уличной сети, которые вы проезжаете ежедневно, - подчеркнул заместитель главы администрации Уфы Владимир Жебровский.

Вопрос 2. Большегрузные машины будут выстраиваться в очередь, создавая пробки и аварийные ситуации.

Особенно жителей беспокоит перекресток Сагита Агиша и Гали Ибрагимова.

Сегодня по улице Сагита Агиша в среднем за час проезжают 900 автомобилей в час. За этот же временной промежуток мощность снегоплавильного пункта позволит принимать не более пяти грузовиков. Объект будет эксплуатироваться только зимой и ранней весной. Интенсивность будет зависеть от обилия снежных осадков.

- Если самосвалы будут мешать заезду транспорта, пересмотрим схему движения, установим необходимые знаки. На каждой единице коммунальной техники установлена система ГЛОНАСС, которая позволяет в режиме реального времени отслеживать все перемещения. Если диспетчер видит, что какая-то машина стоит более 15 минут, то оперативно связывается с водителем, чтобы выяснить причину. Любой руководитель МУБа лично отчитывается, что техника работает без простоев, - заявил вице-мэр Уфы Денис Ганиев.

Вопрос 3. Почему строят именно здесь? Найдите другую площадку.

Площадь участка, где планируется построить снегоплавильный пункт, относительно небольшая – 3800 кв. метров. Производственная мощность – 1200 кубометров снега в сутки.

Выбор обусловлен наличием на участке всех инженерных сетей, транспортной доступностью и удобством подъезда техники для выгрузки снега.

- Если мы говорим о новом жилищном комплексе по улице Гали Ибрагимова, жилых домах микрорайона Новиковка, то расстояние от снегоплавилки до домов составляет около 300 метров, по нормам СанПиНа санитарно-защитная зона должна быть не менее 100 метров, - пояснила начальник отдела экологии и охраны окружающей среды Управления по обеспечению жизнедеятельности города администрации Уфы Ольга Филева.

Жильцам продемонстрировали модель будущего снегоплавильного пункта, чтобы наглядно объяснить принцип его работы.

Подобные установки предназначены для растапливания снега чистым и безопасным способом и не причиняют вреда жителям и экологии. Технологический процесс утилизации снега заключается в его приеме и плавлении в снегоплавильных камерах с использованием тепла канализационных стоков. Образовавшаяся талая вода в самотечном режиме отводится в городской канализационный коллектор. При загрузке снега в снегоплавильную установку происходит разделение воды, мусора, щебня и песка. Для нейтрализации неприятных запахов будет использовано современное специализированное оборудование.

- Это типовое решение, проект, который применяют в различных крупных городах России, в том числе Казани и Москве. Большая часть пункта скрыта под землей, - объяснил заместитель начальника Управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы Руслан Яхиббаев.

- Это замкнутый процесс, не будет никаких сбросов в Сутолоку, выбросов в атмосферу, о чем сейчас пишут в сетях. Еще раз повторю - плавление идет в закрытых камерах, - отметила Ольга Филева.

- Ситуация с уборкой снега в Уфе находится на особом контроле. Наша общая задача – сделать столицу республики, в том числе Советский район, экологически безопасными, чистыми и уютными. Зимой, как известно, уборка снега напрямую зависит от интенсивности его вывоза. В настоящее время работаем над тем, чтобы в каждом районе был свой снегоплавильный пункт, - подытожил Денис Ганиев.

- Нам небезразлично, в каком районе мы живем, чем дышим и какая инфраструктура вокруг нас. По крайней мере сегодня были даны ответы на многие наши вопросы. Представители власти открыты для диалога, а потому вместе будем создавать достойные условия для проживания, - поделилась представительница общественности Айгуль Сарбашева.

В конце встречи активисты и сотрудники администрации Советского района обменялись контактами, чтобы дальше продолжать конструктивный диалог.

Альфия ИБРАГИМОВА.