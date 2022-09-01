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Послание потомкам

Автор: juliapahomova от Сегодня, 11:58

Послание потомкамВ День памяти со дня окончания Второй мировой войны под стелой 112-й Башкирской кавалерийской дивизии заложили капсулу времени, которая отправилась в далекий 2045 год. Ее вскроют в день 100-летия победы над фашизмом.

– Для меня встреча с ветеранами словно праздник. Мы – последнее поколение, которое видит их живыми, слышит их рассказы из первых уст. К сожалению, день за днем их становится все меньше и меньше, пусть это послание будет заветом для будущего поколения, – сказал председатель городского Совета Марат Васимов.

Заметно, что Марата Васфиевича знают все ветераны Демы, так же, как и он каждого их них. Никого не оставляет без внимания, на дни рождения приходит поздравлять лично, а как-то старожил Демы Николай Лавренов подарил ему портрет, написанный собственноручно.

– Идея заложить капсулу возникла еще давно. Планировалось приурочить это событие ко Дню Победы, но не удалось связаться со всеми ветеранами района и пришлось отложить. Когда слушали их голосовые сообщения, слезы на глаза наворачивались, – говорит начальник управления по организационной и кадровой работе администрации района Эльвера Хайбуллина.

В Демском районе зарегистрированы семь ветеранов Великой Отечественной войны, но большинство из них проживают с детьми в других населенных пунктах. В этот день из всех смог присутствовать только один – Павел Егоров. Его сопровождал сын Николай Павлович – председатель Совета ветеранов района.

– Мы многое повидали, прошли через кровопролитную войну, видели, как гибнут люди, защищая честь Родины. Пусть для наших потомков День Победы по-прежнему будет главным праздником, – говорит ветеран.

На возложение пришли школьники, студенты, жители близлежащих домов.

– Каждый раз здесь проходят торжественные возложения в День Победы, на День защитника Отечества. В память о предках неплохо было бы облагородить стелу: обновить асфальт, посадить деревья, цветы. А также отремонтировать фасад расположенного за стелой дома, посмотрите, какой печальный вид он из себя представляет… – высказался один из гостей мероприятия.

Представители администрации ответили, что на благоустройство необходимо около полутора миллионов рублей. Если удастся найти средства, реконструкцию запланируют на ближайший сезон.

Айлина АРСЛАНОВА.

Фото автора.

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Категория: Вторник

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