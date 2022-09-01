Погиб, спасая товарищей

На фасаде многоэтажного дома по улице Ахметова открыли мемориальную доску памяти героически погибшего в спецоперации на Украине Дмитрия Безбородова. Здесь он жил с 2009 по 2019-й, в годы службы в 29-м отряде специального назначения им. генерал-майора М. Шаймуратова.

Отдать дань памяти герою в затонский двор пришли врио заместителя начальника Управления Росгвардии по РБ полковник Николай Ласкин, командир уфимского отряда спецназа Росгвардии имени генерал-майора М.Шаймуратова, полковник Дмитрий Косуха, глава администрации Ленинского района Олег Котов, депутат Государственного Собрания – Курултая РБ Галина Ишмухаметова, семья, родные и близкие погибшего.

– Дмитрий Валерьевич всегда с честью исполнял служебный долг, в том числе на Северном Кавказе. Когда началась специальная военная операция, в первых рядах выполнял возложенные задач и отдал самое дорогое что есть – жизнь за Отечество, - обратился Ласкин.

– Он погиб от минометного обстрела, спасая своих товарищей. Он до конца остался верен воинской присяге, а наша дочь Мирослава будет расти, помня о подвиге нашего героического папы, – сдерживая слезы, сказала супруга военнослужащего Елена Безбородова.

Дмитрий Валерьевич – уроженец Саратовской области. Учился в Саратовском военном институте. В 2009 году после окончания вуза его направили в 29 отряд специального назначения им. генерал-майора М. Шаймуратова. В годы службы в Уфе неоднократно выезжал в командировки на Северный Кавказ, принимал участие в контртеррористических операциях. В 2019 году поступил в Академию Вооруженных сил им. М. В. Фрунзе, окончив которую три года служил в Нижегородской области. В 2022 году в должности командира батальона оперативного назначения бригады оперативного назначения Приволжского округа войск национальной гвардии России уехал на Украину. Погиб 25 февраля 2022 года в пригороде Гостомель.

У Безбородова остались жена и 4-летняя дочь.

Анна БЕССОНОВА.