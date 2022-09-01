Всех собрала «Родина»

Подарки, мультфильмы, игры и веселые аниматоры – таким стал первый день учебного года для первоклашек, живущих без родителей и воспитывающихся в интернатах. Среди них радовались устроенному празднику в кинотеатре «Родина» и дети с Донбасса.

- До сих пор боится самолетов и вздрагивает от шума салюта, -рассказывает о своем внуке Лариса Кучеренко. – Но понемногу успокоился и даже опять улыбается.

Испытания, через которые прошел семилетний Артем, не по плечу даже взрослому. Семья Кучеренко жила в Мариуполе напротив комбината «Азовсталь», почти в центре боевых действий. Дом попал под обстрел, от снаряда он треснул и сгорел за считанные минуты. Кстати, в их подъезде снимался фильм «Маленькая Вера», теперь от памятного места остались одни руины. Бабушке, дедушке, внуку и его тете удалось уехать по гуманитарному коридору во время объявленных 2 часов тишины, брать с собой из вещей было нечего. А родители Артема пропали без вести, и до сих пор о них ничего не известно.

- С апреля живем в санатории «Связист», в школу нас будут возить на автобусе, - говорит Лариса Николаевна. – Город ваш нам понравился, он такой громадный, красивый и зеленый. А люди добрые, очень хорошо к нам относятся.

- Благотворительное мероприятие, организованное администрацией Уфы при поддержке партнеров, проходит в 12 раз. Оно объединяет акции «Первый раз - в первый класс» и «Окажи помощь детям-сиротам», - говорит начальник Управления по опеке и попечительству администрации Уфы Ильнара Сатаева. - Сегодня на праздник пришли 59 детей, в том числе из ЛНР и ДНР.

Актеры в костюмах Фиксиков загадывали загадки, пели и танцевали. За веселым хороводом ребят наблюдали растроганные взрослые, среди них бабушка маленькой Ксюши. Она воспитывает ее одна с полутора лет.

- Когда родилась, пришлось уйти на пенсию и полностью посвятить себя воспитанию внучки, - рассказывает Дарья Ивановна. – Люблю свою кровинушку, живу ради нее.

Мама Ксюши, родившая вне брака, и раньше не оказывала внимания дочери, а однажды навела макияж и ушла из дома навсегда. Не выдержав свалившихся напастей, покинул семью и дедушка. Дарья Ивановна осталась с маленьким ребенком одна. Приходилось трудно, бывало, даже вещи распродавала, но находились люди с добрым сердцем: приносили продукты, одежду. Сейчас благодаря выплатам удается даже откладывать деньги на будущее Ксюши.

- Мечтает стать спецагентом, хочет приносить пользу нашему государству, - улыбается Дарья Ивановна. – А пока мы развиваемся в разных направлениях: занимались хореографией, но из-за бронхиальной астмы пришлось кружок бросить, учились в модельном агентстве, выступали на местном телевидении.

Поздравить новоиспеченных школьников пришли заместитель главы администрации Уфы Гуллярия Ялчикаева, уполномоченный по правам ребенка в РБ Ольга Панчихина, депутат Горсовета Ирина Сухарева и партнеры благотворительной акции.

– Сегодня главные герои праздника – мальчишки и девчонки, готовые переступить пороги школ, чтобы получить первые серьезные знания о мире. У каждого – свои увлечения, желания, мечты. Вас ждут новые знакомства, занимательные уроки, мудрые учителя. А мы, взрослые, сделаем все, чтобы вам было интересно и комфортно учиться. Надеемся, что сегодняшний праздник подарит вам много положительных эмоций и хорошее настроение. Дорогие ребята, желаю вам успехов, сил и целеустремленности. В добрый путь за знаниями! – обратилась к юным школьникам Гуллярия Рафкатовна.

После торжественной части ребята увидели новый яркий мультфильм «Турбозавры, вперед!», получили наборы первоклассника и глобусы, как символ открытого мира для новой жизни.

Зиля БАДРИЕВА.