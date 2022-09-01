– Три, два, один! Марш!

В воздухе раздался холостой выстрел – нажав на курок олимпийская чемпионка Аделина Загидуллина дала старт восьмому Уфимскому международному марафону, собравшему в воскресенье почти 6 тысяч любителей бега.

Среди них – представители властных структур республики и города: руководитель администрации главы РБ Максим Забелин, премьер-министр Андрей Назаров, руководитель Центрисполкома «Единой России» Александр Сидякин, депутат Горсовета Артур Шайнуров. Мэр города Ратмир Мавлиев так же присоединился к акции.

– Пока бежал, любовался городом: посмотрел, как прижились высаженные весной деревья на Черемуховой аллее по улице Мустая Карима. На следующий год, возможно, и плоды будут. Обратил внимание на реконструкцию улицы Ленина. Новые муралы украшают фасады домов и зданий. Хороший маршрут! Бежал впервые – было непросто. Когда оставалось несколько километров, почувствовал, что заканчиваются силы. Даже засомневался: добегу ли. Но благодаря заряду энергии окружающих преодолел минутную слабость, и открылось второе дыхание, – поделился Ратмир Мавлиев.

Победителями дистанции в десять километров (на нее зарегистрировались более 4000 участников), стали молодые ребята Закир Гадельшин и Александр Степанов: они прибежали за 32,16 минут.

– Победитель всегда один, даже если на долю секунды. Пока еще не знаем кто, но это и не важно, мы с Саней давние друзья, так что это не соперничество, а всего лишь спортивный момент, – говорит Закир.

А вот молодой человек, прибежавший за ними, немного разочарован результатом, ведь в предыдущем марафоне в Казани преодолел дистанцию быстрее.

– Не хватало времени на тренировки, готовился после работы, но все же победа того стоила, – сказал он.

Он советует начинающим спортсменам не торопиться и бегать более короткие дистанции. В первые пять лет тренировок не рекомендуется выходить на марафон, ведь нередко человеку кажется, что сможет преодолеть его, но на самом деле организм еще не готов к таким нагрузкам.

– В этом году очередной рекорд – 5520 участников из 23 стран, 35 регионов России. Мы обошли допандемийный показатель по количеству стартовавших. Сегодня здесь собрались бегуны из 245 городов! Так что можно смело сказать, что благодаря марафону наш город стал узнаваемым, – говорит один из организаторов забега, президент группы компаний «Аструм» Денис Назаров.

Приняли участие гости из Казахстана, Белоруссии, стран Африки.

– Приезжаю в Уфу во второй раз. Мне нравится особая, теплая атмосфера, которая вдохновляет: играет музыка, болельщики приветствуют по всему маршруту, прохожие машут нам. Нигде больше такой поддержки, как в Уфе, я не чувствую, – говорит победитель полумарафона Александр Сторожев из Санкт-Петербурга.

Преодолев за час и 17 минут, победительницей среди девушек на этой дистанции стала Ляйсан Яхина, занявшая в прошлом году второе место. Встречающих болельщиков удивил внешний вид девушки: белый топ и шорты-юбка, на голове – фата. На молодом человеке, сопровождающем ее – белая рубашка, черный низ.

– Через месяц у нас свадьба, решили бежать в стилизованных под новобрачных костюмах. Первое место – это лучший подарок, который мы могли себе сделать, – не скрывает эмоций девушка.

Финишировавших встречали медалями и гостинцами от спонсоров. После завершения марафона на стадионе «Динамо» началась праздничная концертная программа для гостей.

Алина ГАРИПОВА.

Корзинка

Мужчины, 42 км: Андрей Петров (02:29:43), Артем Забалуев (02:34:46), Юрий Вяткин (02:36:17);

Женщины, 42 км: Виктория Разуваева (02:53:58), Ульяна Шарикова (02:57:53), Вера Исмагилова (02:59:57);

Мужчины, 21 км: Александр Сторожев (01:08:05), Андрей Матвеев (01:08:23), Руслан Фаттахов (01:08:47);

Женщины, 21 км: Лейсан Яхина (01:22:17), Эльнара Валиуллина (01:22:59), Марина Зайкова (01:30:05);

Мужчины, 10 км: Закир Гадельшин (32:16), Александр Степанов (32:16), Илья Гоголев (32:27);

Женщины, 10 км: Анна Теплова (36:14), Алсу Габдуллина (37:22), Галина Бубнова (37:31).