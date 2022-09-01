Точки притяжения Максимовки

Проект «Место для праздника» ТОС «Максимовка» одержал победу в номинации «Благоустроим город вместе!» конкурса грантов главы администрации Уфы.

Он является логическим продолжением проекта - победителя городского грантового конкурса 2020 года «Хотим, можем, сделаем», благодаря которому в Максимовке начато благоустройство сквера для отдыха и досуга жителей. Всего на конкурс поступило 70 заявок. Больше месяца комиссия рассматривала документы и оценивала проекты. После чего были составлены рейтинги.

- На улице Новомаксимовской есть земельный участок площадью 3000 кв м. На нем мы и обустраиваем сквер. Начали с участия в программе поддержки местных инициатив, благодаря чему установили здесь детскую площадку с резиновым покрытием. После высадили крупномеры, цветущие кустарники, - рассказала председатель ТОС «Максимовка» Раиса Разуваева.

В этом году организация выиграла сразу два гранта от мэра Уфы и главы республики. В общей сложности это более 2 млн рублей.

- На грант от мэра, а это 500 тысяч рублей, мы приведем в порядок старую сцену, на которой проходят все наши праздники. Нужно докупить металл, отсыпать столбы, установить скамейки. Деньги пойдут на покупку всего необходимого, а вот работать будем сами, - объяснила Раиса Павловна.

Грант от главы республики - более 1,5 млн рублей получен под проект «Точка притяжения». В сквере появятся еще одна зона с резиновым покрытием, спортивные тренажеры и площадка для игры в баскетбол и волейбол. К реализации приступят в апреле следующего года. В планах также обустроить зону для молодоженов и место для отдыха пожилых людей. Еще один вопрос – освещение. Сейчас Раиса Павловна готовит документы для подачи в администрацию района. Максимовцы рассчитывают, что девять светильников установит город.

Мария АПКАРИМОВА.

Корзинка

В этом году, благодаря увеличению призового фонда до 6 миллионов рублей, удалось увеличить суммы грантов: в номинации «Уфа – активный город» - не более 300 000 рублей (ранее – не более 200 000 рублей), а в номинации «Благоустроим город вместе!» - не более 500 000 рублей (ранее – не более 300 000 тысяч рублей), при этом в номинации по благоустройству неизменным остается условие по софинансированию проекта не менее 10% от общей суммы проекта.