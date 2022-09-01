«Они улыбались как дети и в небо шагали»

Выпускник 40-й Максим Серафимов навечно останется в своей школе: о нем теперь напоминают мемориальная доска и именная парта. А ребят каждый день будет встречать граффити на фасаде школы: молодой десантник – Герой России смотрит куда-то вдаль.

1 сентября глава Башкортостана Радий Хабиров и мэр столицы Ратмир Мавлиев посетили Центр образования №40, где с 1 класса обучался Максим. Радий Фаритович поблагодарил родителей Максима – Алину Олеговну и Владимира Викторовича, воспитавших настоящего мужчину, защитника.

- Обещаю, что его подвиг и он сам не будут забыты. С сегодняшнего дня школа носит имя Максима Серафимова. Это большая честь для учащихся и большая ответственность. Мы также присвоили имя героя военно-патриотическому парку «Патриот», где будем проводить много мероприятий в память о Максиме. Вечная слава герою! Вечная память всем, кто погибли, защищая нашу Родину! - подчеркнул он.

Максим Серафимов – выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Василия Маргелова. По окончании учебы в 2018 году был направлен во 2-ю отдельную гвардейскую бригаду спецназначения Главного управления Генштаба Вооружённых сил с пропиской в Пскове, где стал командиром группы спецназа.



С первых дней начала спецоперации старший лейтенант Серафимов принимал в ней участие. 27 февраля его разведгруппа попала под шквальный огонь значительно превосходящих сил противника. Действуя мужественно и решительно, Максим организовал оборону, подразделение уничтожило один бронетранспортер. Больше 10 часов ребята удерживали оборону. В своем последнем бою Максим накрыл своим телом брошенную гранату. Ценой собственной жизни он спас товарищей по оружию.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Максиму Серафимову посмертно присвоено звание «Герой России». 1 августа Радий Хабиров передал Золотую Звезду Героя родителям погибшего офицера.

– Когда наш сын решил поступать в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, там был конкурс – 7 человек на место. Но он выдержал все испытания и исполнил мечту – стать военным, – поделилась мама. – Он был требовательным, но очень справедливым. Слова «долг» и «присяга» были для него святыми.

- Сын рос обычным парнем, занимался спортом, со временем у него появилась цель, к которой он уверенно шел. Профессия военного ему очень нравилась. Даже когда в отпуск приезжал, все время работал над собой: был тверд характером, справедливым и вместе с тем - верующим человеком, - рассказал Владимир Викторович.

После торжественной линейки и шумного 1 сентября мы с его педагогом уединились в кабинете № 208, где с 5-го по 11 класс Максим изучал историю. Сюда он возвращался, приезжая в Уфу на каникулы во время учебы в военном училище. Помогал украшать класс к новому году, рассказывал ученикам об армии или просто беседовал в «лаборантской» за чаем со своей любимой учительницей – Светланой Ниловной Синенко.

Максим еще в 12 лет поразил ее глубокими знаниями истории. Потом были олимпиады, где он занимал призовые места. Особенно жюри оценило его работу по войне 1812 года. Он успешно совмещал учебу с тренировками: был кандидатом в мастера спорта, победителем первенства республики. На уроках предпочитал сидеть один, чтобы ничто не отвлекало. Все было подчинено его мечте стать кадровым военным, как дед.

- Он был с твердым характером: кристально честен, никогда не юлил, не обманывал, и в то же время очень заботлив, - вспоминает учительница. – И своему брату Виктору, младше его на 13 лет старался внушить эти принципы. Он тоже отлично учится, призер всероссийских олимпиад, но мечтает стать нейрохирургом. Зато такой же заботливый, как и старший брат. А Максим всегда брал на себя тяжелую работу: если перенести парту, к примеру, когда другие еще думали, вызывался первым. Когда возвращались с ним поздно с олимпиад, дожидался моего автобуса и только после этого отправлялся домой. Обязательно просил позвонить, как добралась.

Когда выступал перед моими ребятами на классном часе, говорил:

- Не бойтесь идти в армию, только там вы станете людьми!

Он был очень горд, что поступил в военное училище. У меня как раз было родительское собрание, много людей. Перед началом вижу: идет стремительно какой-то военный, и только когда он обнял меня, узнала Максима. Как ему шла форма, как он светился от счастья!

В последний раз в Уфу, будучи кадровым разведчиком спецназа, он приехал на несколько дней. Встретиться в школе тогда не удалось.

- Он был всего 3 дня, и очень уставшим, отсыпался, - пояснил младший брат Виктор.

Когда началась военная спецоперация, по тревожному взгляду брата 8-классника Светлана Ниловна понимала, что вестей нет.

- Мы все надеялись и ждали. Скорбная весть пришла в апреле, а Максим погиб еще 27 февраля, - говорит она. – На отпевании все равно не верилось в то, что его уже нет. Я и сейчас не верю. Когда захожу в класс, мне кажется, что он все так же за своей второй партой сидит в пол-оборота и смотрит внимательно, слегка щурясь от солнца.

Ирина ШИПУНОВА.

На торжественной линейке, посвященной Дню знаний и присвоению Центру образования №40 имени Героя России Максима Серафимова, присутствовали родители Алина Олеговна и Владимир Викторович Серафимовы, педагоги, учащиеся и их родители. Участники митинга возложили цветы к мемориальной доске в честь Героя. Под звуки гимна были подняты государственные флаги. Право поднять флаг России было предоставлено Виктору Серафимову.

Глава Башкирии побывал в классе, в котором стоит парта, за которой сидел герой, в фойе школы он осмотрел стенд, посвященный Максиму Серафимову, пообщался с его родителями, побывал в школьном музее геологии и столовой.

Уфимский «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов» был открыт в 1975 году. В 2022-2023 учебном году в нем обучаются 868 ребят, трудятся 45 педагогов. Здесь действует «класс УГНТУ», реализуется дистанционный проект республиканской геологической школы «Асылташ». Здесь действует школьный геологический музей (этот статус он получил в 1986 году), который начали создавать 40 лет назад. Музей награжден дипломом ЮНЕСКО за организацию изучения природного наследия родного края. Его экспонаты собраны на территории Башкирии, привезены из других регионов России и зарубежных стан — Японии, Франции, Австралии, Италии, многие из экспонатов подарены выпускниками. Музей состоит из учебного геологического кабинета и лаборатории, где можно проводить опыты, работать с микроскопом, геофизическими приборами, готовиться к экологическим краеведческим походам и геологическим экспедициям, в которых ежегодно участвуют школьники. На базе музея проводятся образовательные мероприятия международного, всероссийского, регионального и муниципального уровней для ребят и педагогов. Музей активно участвует в проведении Республиканской геологической олимпиады, семинаров и конференций, республиканского конкурса «Сердце отдаю детям». Он работает в тесном сотрудничестве с музеем геологии полезных ископаемых Республики Башкортостан, научными организациями.

В сотрудничестве с АНО помощи детям и взрослым с расстройствами аутистического спектра «Рассвет» в центре с 2018 года реализуется проект «Ресурсный класс», направленный на социализацию всех детей, независимо от их особенностей. С 2022 года центр участвует в мероприятиях федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» по созданию новых мест дополнительного образования детей. С 2012 года в 10-11 классах по индивидуальному учебному плану в центре обучают воспитанников спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва АНО Хоккейный клуб «Салават Юлаев».

Автор:Роман Якимчук