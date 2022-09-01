Жители села Вотикеево своими силами огородили местный погост.

Первоначально вид этого места был непривлекательным, оно требовало хозяйской руки. И жители села взялись за его благоустройство.

- Для приведения в порядок забора объединились всем селом – рассказывает местная жительница Елена Андронова. – Работы начались два года назад. Сначала собрали деньги. К слову, со сбором средств проблем не возникло. Каждый житель сдал определенную сумму, потому что люди понимают, что содержать в порядке место, где похоронены наши родные и близкие люди, – долг каждого из нас.

На собранные средства закупили необходимые материалы – столбы, цемент, профильные трубы, штакетник, саморезы. Забор тоже устанавливали всем селом, участие принимали вотикеевцы от мала до велика. Ограждение территории кладбища началось прошлым летом. Завершить работу в полном объеме тогда не удалось. И вот на днях был установлен последний металлический профиль, а также ворота и калитка. Площадку перед кладбищем засыпали песчано-гравийной смесью, чтобы в период дождей катафалки не застревали в грязи.

- Уборка на территории сельского погоста проводится регулярно, - говорит житель Вотикеево Баймухамет Шайбеков. – Большой объем работы проделываем в День поминовения и почитания усопших, на Родительскую субботу. В этом году во время субботников жители села убирали засохшие деревья, косили траву как на территории кладбища, так и вокруг него, поправили и покрасили ограды могил, за которыми сегодня некому ухаживать, - рассказал Баймухамет Шаймухаметович.

К слову, на местном погосте есть захоронения, датированные 1800 годом.

Историческая справка: Вотикеево с 1991 года находится в составе Уфы, относится к Ново-Черкасскому сельскому совету Орджоникидзевского района. Село основано государственными крестьянами на территории Минской волости Ногайской дороги. Оно известно с 1701 г. под названием Атикеево. В 1761-м учтено 76 душ мужского пола. Фиксировалось также под названием Вати(я)кеево/Воти(я)кеево. В 1865 в 102 дворах проживало 589 человек, которые занимались земледелием, пчеловодством, изготовлением телег и саней. В 1906 г. отмечены винная и две бакалейные лавки, хлебозапасный магазин.

Сегодня в Вотикеево проживают более 230 человек.

Подготовила Лия ИВАНОВА.