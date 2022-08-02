Осознанное материнство

Записать ребенка в кружок, побывать на приеме у педиатра, узнать о льготах для многодетных семей, а заодно сделать памятные снимки в специальных фотозонах… Все это можно было сделать на ВДНХ, где в течение трех дней проходила выставка-форум «Мир семьи и детства».

Мероприятие проходит в Уфе девятый год. В этот раз проект объединил деловую программу, специализированную выставку, интерактивные площадки.

- В Башкортостане проживает свыше полумиллиона семей с детьми, из них более 50 тысяч – многодетные. Это говорит о том, что в республике создаются все необходимые условия для создания благополучной семьи, - отметила на открытии вице-премьер правительства РБ Лира Игтисамова.

- Семье отводится главенствующая роль в формировании ЗОЖ. Выработанное с годами отношение ребенка к своему здоровью переносится во взрослую жизнь и во вновь созданную семью. Поэтому очень важно уделить особое внимание блоку вопросов сохранения и укрепления здоровья в семье, - заявила министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова.

- У форума в этом году очень содержательная программа, по самым разным направлениям. И, кроме того, администрацией города здесь проводится акция «Запиши ребенка в кружок», где родители вместе с детьми могут узнать поподробнее, выбрать и записаться в понравившиеся образовательные и творческие кружки, - пояснила в свою очередь вице-мэр Уфы Гуллярия Ялчикаева.

Тема одного из круглых столов значилась как «Индустрия детских товаров: состояние, проблемы и перспективы развития». После введения западных санкций магазины закрыли многие европейские бренды. Молодые мамы признаются, что российские аналоги детских колясок, игрушек и товаров для новорожденных пока уступают заграничным.

- Мы можем говорить, что наши дети должны играть с хорошими игрушками и одеваться в хорошую одежду, но если качественные товары никто не будет производить, никто ими не сможет воспользоваться. Поэтому это соглашение важно и мы будем активно работать над «дорожной картой» и представим ее в ближайшее время, - рассказала президент АИДТ Антонина Цицулина.

Участники круглого стола обсудили имущественные меру поддержку как «Подарок для новорожденного», так и школьную форму.

– В Башкортостане «Подарок для новорожденного» выдается более 20 лет. Родители очень ценят эту программу, но год за годом просят увеличить комплект. Я предлагаю расширить состав набора. Это позволит нам привлечь дополнительных производителей к его комплектации, – сказала гендиректор ГУП БХП «Агидель» РБ Гузель Каримова.

Живую дискуссию вызвало обсуждение инициативы о введении единой школьной формы.

– В нашем регионе реализуется такой пилотный проект. Дизайн школьной формы разработали специалисты из ведущего университета страны. И 34 муниципальных образования региона, а это 25 тысяч учеников, уже носят единую форму, - подчеркнула заместитель министра образования и науки РБ Инесса Косолапова.

…На выставке мы встретили немало молодых семей. Так, Ярослав и Зиля Андрющенко воспитывают пятерых детей. За участие в конкурсе семей получили сертификат на 15 тысяч рублей.

– Сначала муж защитил диссертацию по демографии, затем мы воплотили эту тему в жизнь – родили пятерых детей, создали большую семью, где улыбки, успехи каждого ребенка – самая большая награда для нас, – говорит счастливая мама.

Старший сын Соломон в 2020 году был награждён премией Главы РБ как победитель и призер всероссийских и межрегиональных олимпиад. Не отстают от него и младшие – Елисей, София, Стефания не только прекрасно учатся, но и увлекаются музыкой и рисованием. Младшей Феодоре – четыре года.

Гульназ Курманаева спешит сделать фотографию на память с министром Ленарой Ивановой.

Гульназ вместе с мужем Айнуром воспитывают 10 детей – пять сыновей и столько же дочерей.

- Готовить, стирать, убирать каждый день для меня не сложно. Счастье ведь не в деньгах и не в их количестве, а в семье. Моя семья — это моё многодетное счастье. В последнее время у меня часто спрашивают - а 11-го родишь? Если Бог даст, рожу и это будет только наш с мужем выбор, - говорит Гульназ.

На форуме очень много площадок были посвящены осознанному материнству и женскому здоровью. Например, разговор на тему «10 способов забеременеть», «Секреты легких родов». Примечательно, что лекции вели ведущие специалисты республики. Мы заглянули на один из круглых столов, который проходил в очень необычном формате – в полной темноте, а гости могли скрыть свои лица за бумажными масками и без стеснения задать врачам все интересующие вопросы. Круглый стол вели профессор Альфия Ящук, завкафедрой акушерства и гинекологии БГМУ Лилиана Даутова, врач акушер-гинеколог Карина Мингареева.

- Согласно анонимному опросу среди молодежи первый половый контакт происходит в 15-16 лет. В Москве и других крупных городах эта планка еще ниже – 14 лет. Раннее начало сексуальной жизни чревато проблемами. Молодежь черпает информацию в интернете, но эти «знания» зачастую оказываются ошибочными. По-прежнему мы наблюдаем аборты у юных девушек, что, безусловно, может негативно сказаться на репродуктивном здоровье, - подчеркнула Альфия Галимовна.

…На одной из площадок заинтресовалпроект АНО «Матери Республики Башкортостан» со звучным названием «Уйлап бала тап», что дословно означает «Рожай, но с умом». Специалисты сходятся во мнении, что появление на свет малыша – чудо, но лучше, когда к этому счастливому моменту готовы и сами родители.

Альфия ИБРАГИМОВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.