Все будет хоккей

Спортивный городок, популярный у жителей Затона, преобразится к новому учебному году.

Благоустройство спортивных сооружений во дворе школы № 128 было одной из самых обсуждаемых тем в родительском чате и на страницах социальных сетей в последние полгода. Наконец на территории частично положили новый асфальт, благодаря партийному проекту «Реальные дела» идет обновление хоккейной коробки. Также за счет средств, выделенных в рамках наказов избирателей депутатам городского Совета, заменили резиновое покрытие спортивной площадки. Кроме того, планом предусмотрено появление отдельного помещения под раздевалку.

Состоялась здесь и встреча инициативной группы с главой администрации района Олегом Котовым. Он оценил степень готовности объектов. В ходе проверки он также пообщался с местными жителями.

- Старая площадка пришла в негодность и стала опасной для детей, поэтому было принято решение заменить ее, - отметил председатель комитета по физической культуре и спорту Ленинского района Михаил Игнатьев.

В середине июня состоялся конкурс, на котором была определена подрядная организация. Вскоре началась активная фаза работ: подготовили основание под будущую площадку, залили асфальт, нанесли разметку. Однако затем темп работ немного замедлился. И сейчас открытие объекта намечено на последние дни августа. На данный момент уже установлены борта и необходимые металлоконструкции. Дело остается за малым.

- В основном площадка будет использоваться зимой для игры в хоккей и катания на коньках, - продолжил Игнатьев. – В теплое же время здесь можно будет кататься на роликах или велосипеде.

Работы коснулись не только хоккейной «арены», но и рядом расположенной универсальной площадки – у школьников и родителей возникали вопросы по безопасности старого покрытия. Кроме того, были демонтированы старые тренажеры. Предполагается, что после обновления этот объект станет местом притяжения не только учащихся самой 128-й школы, но и любителей спорта со всего Затона.

Помимо этого, жителей интересовали вопросы наполняемости классов, капитального ремонта и строительства нового здания школы, а также выделения дополнительного автобуса.

- Педагогический коллектив школы полностью укомплектован дипломированными специалистами, - сообщил Олег Котов. – Что касается ремонта, то на общую сумму 125 миллионов рублей предусмотрено проведение общестроительных работ: в частности, ремонт всех помещений, включая стены, полы, потолки, замену дверей, электромонтажные работы, ремонт системы водоснабжения, канализации, отопления, замена оконных блоков, утепление фасада.

В свою очередь, заявка на получение нового автобуса уже направлена в Управление образования городской администрации. Есть и подвижки в вопросе строительства новой школы. В настоящее время ведутся работы по составлению рабочей и сметной документации.

Антон СУХАРЕВ.

Мария НИКОЛАЕВА.