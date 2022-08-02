Команда Мустафина

В спортзале стадиона «Динамо» прошел волейбольный турнир «Мемориал Ульфата Мустафина», посвященный безвременно ушедшему из жизни мэру Уфы. В товарищеских матчах встретились башкирские клубы, в том числе стерлитамакский «Тархан» и уфимский «Урал».

Ульфат Мустафин возглавлял попечительский совет клуба «Урал». Он помог создать систему подготовки воспитанников для профессионального волейбола. Благодаря этому главная команда республики вышла на третье место по числу местных игроков среди всех клубов чемпионата России. А ее молодежный же состав состоит из башкирских спортсменов больше чем на половину.

Для спортсменов товарищеские матчи стали своего рода разогревом перед скорым началом чемпионата страны. Поэтому к играм подошли серьезно. На площадку волейболисты «Тархана» и «Урала» вышли в хорошей физической форме. С первых секунд над сеткой началась отчаянная борьба. Своим мнением о турнире поделился судья соревнований Игорь Кузолов.

- Изначально планировалось, что к нам приедут еще команды из Сургута и Екатеринбурга. Но, увы, не приехали. Тем не менее значение игр очень важно. Молодежный и основной состав «Урала» так готовится к чемпионату России. Тренеры прикидывают, кого поставить в основной состав. «Тархан» после этого тоже отправится на большие соревнования, - отметил Кузолов.

Играли команды чисто, нарушений правил почти не было. На каждый удар через сетку и яркую подачу трибуны отзывались восторженными криками. Среди зрителей было много школьников, что не удивительно. Популяризации волейбола среди молодежи в республике уделяется особое внимание.

Об этом рассказал президент федерации волейбола РБ Валерий Багметов.

- В этом году волейболисты «Урала» и его дочерних команд побывали с мастер-классами и показательными матчами в 36 городах и поселках республики. Представляете, сколько мальчишек и девчонок осенью придет в волейбольные секции, где уже сейчас занимаются более 75000 человек? А массовость и мастерство всегда по жизни рядом идут, - отметил он.

Как знать, может, и среди тех, кто был на трибунах, есть будущие Феоктистовы, Михайловы, Ковалевы? Так или иначе, а юным болельщиком матч, завершившийся со счетом «3:2» в пользу «Урала» - запомнится надолго.

Иван БЕГМА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.

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Турнир посетили почетные гости. Среди нихдепутат Госдумы РФ Павел Качкаев, руководитель администрации главы республики Максим Забелин, заместитель премьер-министра правительства РБ Ирек Сагитов, а также семья Ульфата Мустафина.

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По инициативе Ульфата Мустафина в столице республики с 2019 года реализуется проект «Волейбол в каждый двор». За это время создано 197 новых спортплощадок, еще 130 благоустроенно.