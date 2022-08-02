Есть ли жизнь на Марсе?

Это неизвестно, известно только, что эта знаменитая фраза из всеми любимого фильма «Карнавальная ночь». И в День российского кино на площади у фонтана «Танцующие журавли» Городской Дворец культуры сделал всем музыкальный подарок – киноконцерт.

Теплый августовский вечер, мелодии, знакомые с детства. друзья, общение – что можно придумать лучше, чтобы создать праздничное настроение? В программе концерта прозвучали песни из любимых многими поколениями кинофильмов: «Неуловимые мстители», «Мэри Поппинс, до свидания!», «Иван Васильевич меняет профессию», «Бриллиантовая рука», «Тени исчезают в полдень», «Земля Санникова» и саундтрек из более современной киноленты «Черная молния». Зрители подпевали солистам любимые песни и тепло встречали каждое музыкальное произведение и не скупились на аплодисменты. Порадовали хореографические коллективы – «Звездный час», «Фаворит».

Ведущие общались со зрителями и проводили веселые викторины. К примеру, спрашивали, из каких фильмов цитаты: «Людк, а Людк!», «А головной убор так не носят!», «Огласите весь список, пожалуйста!». И зрители с удовольствием угадывали.

- Пришли сюда отдохнуть всей семьей и получили огромное удовольствие. Удивительно - все мелодии из фильмов помним! Какие у наших солистов прекрасные голоса - артисты с большой буквы! – говорят супруги Андреевы – Анастасия и Николай.

- Не пропускаем такие концерты под открытым небом, прекрасная идея, отдыхаем душой! Спасибо ГДК!- благодарили зрители. Вечер получился теплым, душевным, и друзья Городского Дворца культуры уже с нетерпением ждут следующего концерта.

Виктория ИВАНОВА.