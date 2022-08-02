Заводская проходная

Моторы - долгожители

Ежегодно ОДК-УМПО отмечает дату своего основания присуждением наград работникам предприятия. В этом году разработчику и крупнейшему производителю авиационных двигателей в России исполнилось 97 лет. Свыше 80 сотрудников удостоены различных наград, а ключевым событием стало присуждение звания «Почетный моторостроитель объединения»: на памятную стелу возле отдела кадров будут нанесены еще два имени - начальника производства ОКБ «Мотор» Владимира Журавова и литейщика Фларита Исламова.

В кабинетах не сидим

Владимир Журавов связан с заводом более 54 лет. В первый раз попал в конструкторское бюро в 1966 году как студент-практикант профессионального училища № 2, а два года спустя стал слесарем-инструментальщиком. Журавов с благодарностью вспоминает своих наставников, ему повезло и с коллегами, сопровождающими его на трудовом пути.

Год за годом он набирался опыта, рос как профессионал. Когда Владимира Евгеньевича пригласили на руководящую должность, сначала сомневался. Однако, став начальником производства, быстро заслужил уважение подчиненных.

- Когда возникает сложная производственная задача, обязательно советуюсь с теми, кому доверяю, — отмечает Журавов. - Мы все руководители не кабинетные: ходим по цехам, всегда в курсе нужд производственников. Новая деталь не будет сдана, пока лично не убеждаюсь, в качестве ее изготовления.

Многолетняя история «Мотора» с самого начала тесно связана с УМПО. Конструкторы разрабатывали десятки типов двигателей и их модификаций, которые затем серийно выпускались на заводе. Современная деятельность специалистов ОКБ по-прежнему ориентирована на самую передовую авиационную технику.

Своей опорой Владимир Евгеньевич считает родных и близких. У него два сына, четыре внука, а внучка изучает литейное дело в МГТУ имени Н. Баумана. Этим летом она проходила практику в литейном цехе ОДК-УМПО.

- Я из семьи долгожителей, - улыбается Владимир Журавов. - Папа прожил 94 года, мама — 86. Отец часто говорил: «Работа — это жизнь, движение, останавливаться нельзя». Пока есть силы, буду стараться приносить пользу родному «Мотору». На другом месте себя не представляю.

Металл — его стихия

Литейщик Фларит Исламов трудится в «горячем» цехе УМПО с 1977 года. За многолетний и добросовестный труд он неоднократно был поощрен руководством цеха и завода. Начинал трудовой путь в 1975 году электромонтером, а после армии пришел в «литейку» плавильщиком металла и сплава, позже освоил профессию литейщика вакуумного, вакуумно-центробежного и центробежного литья.

Никто не предполагал, что у паренька окажется сильный характер, без которого не обойтись на рабочем месте со сложными производственными задачами.

- Годы спустя я узнал, что коллеги тогда заключили пари, сколько я продержусь в «литейке», - вспоминает Фларит Исламов.

А задержался он надолго: 45 лет — рекордный стаж в профессии литейщика в ОДК-УМПО. Работа занимает его полностью по сей день: шесть дней в неделю проходят на заводе, а дома все разговоры крутятся вокруг «литейки».

- За ужином мы часто слышали истории о том, как сложно порой дается освоение новых деталей, - вспоминает его дочь Ирина. - Даже в отпуск отец никуда не уезжал. Было ощущение, что ждет звонка с работы — пора возвращаться в цех делать план.

Фларит Исламов — человек труда, по-настоящему верный своему делу. В 1990-е, когда люди уходили с предприятия в поисках лучшей доли, он не рассматривал иных вариантов. «Тружусь на заводе и на работу ходить буду!» - с такими словами он стойко перенес непростое время.

Сплав опыта и трудолюбия сделал Фларита Рухулбаяновича незаурядным специалистом с выдающимися способностями.

- Сразу знаю, когда идет брак, - говорит он. - Мне не надо смотреть на датчики, чтобы определить температуру металла — вижу на глаз.

В детстве Фларит мечтал стать стеклодувом, однако научиться этому ремеслу в Уфе возможности не было. Тем не менее, оглядываясь назад, литейщик полагает, что его мечта в каком-то смысле сбылась: он работает в «горячем» цехе.

Наиля ГАЛЯМОВА, Вероника ПОЛЯНСКАЯ.

Фото предоставлено управлением корпоративных коммуникаций ОДК-УМПО.

Подпись к фото:

Управляющий директор ОДК-УМПО Евгений Семивеличенко вручает награды Владимиру Журавову (справа) и Флариту Исламову (в центре).

Корзинка:

Звание «Почетный моторостроитель» — символ особых заслуг перед коллективом — присваивается с 1985 года работникам, оставившим яркий след в истории и сегодняшнем дне ОДК-УМПО. Церемония чествования проходит ежегодно, на сегодняшний день звания удостоены более 100 работников и ветеранов труда ОДК-УМПО. Имена почетных моторостроителей увековечены на памятной стеле возле отдела кадров объединения.