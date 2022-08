Свинг над Кашкаданом

В амфитеатре парка «Кашкадан» прогремел гала-концерт шоу «Большой джаз» телеканала «Россия-Культура».

- Безусловно, проект можно назвать своеобразным лифтом для молодых исполнителей, - отметил член жюри «Большого джаза», трубач Вадим Эйленкриг. - Со времени первого в стране концерта джаз-бэнда под руководством Владимира Парнаха, случившегося 1 октября 1922 года, жанр претерпел колоссальные изменения, - подчеркнул он. - Поэтому в программу вошли и традиционный джаз, и латинский, и фанк, и даже вариации произведений Эдуарда Артемьева.

Поклонницей старого джаза оказалась и победительница шоу - тромбонистка и вокалистка Анастасия Иванова.

- На проекте я не ставила себе цели с кем-то соревноваться, а просто хотела показать красивые выступления, - призналась она. - Своими кумирами назову великого Луи Армстронга и отечественного музыканта Олега Аккуратова.

Действительно, репертуар участников поразил своим разнообразием: уфимцы услышали Drum Boogie от финалистов конкурса Софии Ацбехи-Негги и саксофониста Андрея Баталеева, жизнерадостную балладу «Tea for Two, Two for Tea» - кстати, это одна из самых запоминающихся мелодий в истории музыки - в исполнении Анастасии Ивановой (вокал, тромбон), соло о любви на знаменитой трубе Вадима Эйленкрига, арию «Summertime», которую спела уроженка Уфы, участница проекта «Голос», фестиваля Игоря Бутмана «Sochi Jazz» и победитель Международного конкурса джазовых исполнителей «Jazz Birds» Екатерина Ямщикова. Зрителей порадовала и ведущая шоу - известная джазовая певица Теона Контридзе: в частности, он спела песню «Без тебя» из фильма «Ландыш серебристый», которую для картины в свое время исполнила именно она, и балладу «Крутится колесо судьбы» на грузинском языке. Кстати, оказалось, что на концерт пришло очень много персональных поклонников творчества исполнительницы. Но и оставаться равнодушными к номерам других музыкантов они никак не могли.

Пожалуй, кульминацией вечера можно назвать пронзительное исполнение Вадимом Эйленкригом темы из фильма Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих».

Джаз основан на импровизации, а потому переработка какой-либо известной композиции способна перевернуть ее изначальный смысл с ног на голову и вызвать критику от знатоков. Однако, как признался сам Эйленкриг, автор саундтрека – выдающийся композитор Эдуард Артемьев высоко оценил его прочтение знаменитой мелодии.

В ходе всего проекта участникам неизменно аккомпанировал Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова. Отрадно, что одним из его участников является выходец из Уфы - саксофонист Павел Скорняков. Кстати, на концерте он исполнил труднейшую композицию Дюка Эллингтона с уклоном в фанк.

- Всегда приятно и волнительно выступать в родном городе, - сказал Павел Скорняков. - И мне очень нравится атмосфера площадки - обновленного озера Кашкадан с красивым фонтаном.

Важность выбранного места подчеркнул и глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев:

- Еще недавно здесь работали строители, а сейчас парк «Кашкадан» способен принимать культурные события всероссийского и даже международного уровня. Мы приветствуем начинания в сфере культуры, тем более что Уфа - город творческих людей.

У уфимцев, до отказа заполнивших места в амфитеатре, был особый повод для гордости, ведь они попали не на обычный концерт, а на съемки федерального телевидения. Его покажут по каналу «Россия-Культура» уже в сентябре - в новом телесезоне. Как отметила ведущая и певица Теона Контридзе, это первый раз, когда проект выезжает за пределы Москвы. И очень приятно, что «Большой джаз» достиг первой именно Уфы - города, где джазовые традиции особенно сильны.

Завершился же музыкальный праздник грандиозным салютом.

Антон СУХАРЕВ.

Екатерина КЛИМОВИЧ.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.