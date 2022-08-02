Открытый диалог

В республике набирает популярность масштабный форум «Управдом». Перед общегородской встречей мероприятия проводятся в каждом районе. Не стал исключением и Демский.

Встреча началась с торжественной части – награждения победителей конкурса «Лучший Совет МКД»: это Любовь Веретнова (Правды 20/3), Ольга Абрамова (Дагестанская, 11) и Наиль Бикбулатов (Дагестанская, 31). Также в номинации «Самый инициативный двор» отмечены Совет МКД на Магистральной, 27/2 во главе с Мариной Жаворонковой и Артур Тертерян с Дагестанской, 21 как «Лучшая придомовая территория». По инициативе Центра общественного контроля в сфере ЖКХ благодарственное письмо получила Гульнара Адаева (Островского, 16/1).

Главной темой обсуждений стала подготовка жилых домов к отопительному сезону и изменения в расчетах платы за коммунальные ресурсы, потребленные на содержание общедомового имущества.

– За несколько лет существования форум стал популярной площадкой для открытого диалога жителей, управляющих компаний и органов власти. Это возможность обсудить самые острые вопросы, выявить причины возникающих проблем и способы их устранения, – отметил глава администрации Айдар Базгудинов.

Первый заместитель главы администрации района Альфис Гареев рассказал о подготовке к зиме жилищных и коммунальных предприятий. Так Служба по благоустройству подготовила 32 единицы техники из 36 имеющихся. Имеется 97 тонн «жидкой фазы», 4 тонны твердого противогололедного материала (бионорд), но запасы необходимо пополнить.

В 33 МКД завершаются работы по капитальному ремонту на общую сумму более 257 млн руб. В 18 – обновится кровля, а на Новороссийской, 2 выполнен ремонт системы водоснабжения.

Заместитель директора Управления жилищного хозяйства Андрей Ермолаев сообщил, что готовность жилого фонда района к отопительному сезону составляет 88,1%. С центральным отоплением подготовлено 290 домов из 301 (96,3%). В 13 домах, с индивидуальными тепловыми пунктами, обслуживаемых УЖХ района, подготовка выполнена на 100 %. В 31 МКД, находящихся в обслуживании частных управляющих компаний и ТСЖ, опрессовка ИТП выполнена на 96,8%. В домах с центральным отоплением процент выполнения 96,5% (55 домов из 57). Все дома прошли опрессовку и гидравлические испытания, составлен график с тепловой инспекцией, с УИС, приступили к заполнению домов химочищенной водой.

– В целях оперативного устранения нарушений работы инженерных систем в жилых домах, находящихся в управлении УЖХ, созданы 2 бригады аварийной службы – 13 человек, задействовано 4 единицы техники. Все аварийные бригады будут укомплектованы необходимым оборудованием и материалами, – сообщил Андрей Ермолаев.

В рамках подготовки к отопительному сезону сделана изоляция в 50 домах, что даст порядка 24 млн экономии.

После доклада заместителя директора УЖХ города Альфреда Зиннатуллина жители активно включились в обсуждение предстоящих изменений в оплате.

– Вы сказали, что жители сами должны следить за должниками и теми квартирами, где прописан один человек, а проживает целая семья. Как можно это вычислить? Заходить и проверять перепись всего дома? Может, передать эти полномочия УК? – недоумевали многие.

– Как правило, более 90% жителей исправно платят за комуслуги. Ежемесячно вы будете получать информацию о должниках, это может быть 3-7 квартир. По ним и нужно отрабатывать. Зайти в дом и проверить жильцов незаконно как для старших, так и для представителей УК. В этом случае как вариант – составить акт с показаниями соседей, представителей УЖХ о количестве проживающих в квартире. На основании этого акта оплата за СОИ им будет начисляться не по количеству прописанных, а проживающих по факту, – пояснил Альфред Зиннатуллин.

– «Уфаводоканал» за каждый куб воды готов судиться с жильцами, а сам переходит все границы расточительства, не устраняя течь неделями. За прошлый месяц у нас во дворе дважды порывало трубу и мы неделями ждали приезда ремонтников. Мало того что натекло столько воды, что хватило бы всему дому на месяц, так еще размыло весь новый асфальт, который не пролежал и пару лет. Кто это возместит и почему такое расточительство природных ресурсов? – эмоционально поинтересовалась старшая по дому с Правды, 25 Олеся.

Представитель предприятия воздержался от ответа, а вот Альфред Закиевич пояснил, что в случае, если по вине той или иной ресурсной организации причинен вред имуществу жильцов, виновники обязаны его компенсировать. В противном случае жильцы имеют право подать судебный иск с требованием возместить ущерб.

– В нашем доме на Рядовой, 7/1 14 квартир. Каждое утро мы минут по 30-40 сливаем желтую воду, только потом она становится пригодной для пользования. Не знаю, к кому обратиться с этим вопросом, – говорит Ирина Балалыкина.

Глава администрации района взял этот вопрос на контроль и попросил на следующий же день проверить состояние трубопровода и выяснить причину некачественной воды.

Также жительницу беспокоят перестойные (и помеченные) тополя во дворе и заброшенное здание, где много лет назад произошло убийство.

– К сожалению, у меня нет полномочий сносить ведомственные здания. У него есть собственник, я направлю ему письмо и попрошу убрать. А вот по поводу деревьев – передам информацию в коммунальный отдел, в ближайшее время приедут специалисты по кронированию и сносу деревьев, – заверил Айдар Базгудинов.

Алина ГАРИПОВА.