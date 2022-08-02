«Собери ребенка в школу!»

В рамках этой акции депутаты Горсовета дарили семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в том числе и детям вынужденных переселенцев из Донбасса, необходимые для школы канцелярские принадлежности, одежду и обувь.

Член фракции «Единая Россия» Адель Измайлов в пункте временного размещения «Связист» навестил семью Федорищевых, в которой двое детей – школьники. Даниил готовится пойти в восьмой класс, а Ангелина – второклассница. Ребятам вручили школьную форму и обувь, спортивный костюм и, конечно, рюкзак со всем необходимым.

– До первого сентября остается совсем мало времени. Необходимо помочь семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, к нему подготовиться, ведь чужих детей не бывает. Подобная акция – хорошая инициатива, мы не только поддержали эти семьи материально, но и просто добрым словом и пожеланиями отличной учебы, – признался Адель Измайлов.

Мама Ангелины поделилась с депутатом, что имеющиеся у девочки очки тяжеловаты из-за необлегченного стекла, а замена их не дешева. Адель Альбертович обещал решить проблему.

Лариса ЛЕБЕДЕВА.

Фото пресс-службы Горсовета Уфы.