Сантехник – на вес золота

«Очень отзывчивый человек, а руки у него и вправду золотые. Другого сантехника порой и не дозовешься, а он всегда готов помочь. И сделает все на совесть!» - говорят жильцы о слесаре-сантехнике ООО «Комфорт+» Денисе Емельянове. В его зоне ответственности дома по улицам Карла Маркса, Запотоцкого, Ибрагимова, Ленина, Подвойского.

Денису 35 лет. В сфере ЖКХ он трудится с 2020 года. А в этом году принял участие в конкурсе «Лучший по профессии» среди работников жилищных предприятий и занял второе место.

- В практической части было задание – полный разбор и сборка задвижки, а в теоретической – ответить на 20 вопросов за определенное время. Постарался все выполнить хорошо, - рассказывает Емельянов.

Сейчас основной фронт работы – подготовка к предстоящему отопительному сезону. На 9 августа осталось проинспектировать всего один дом. Бригады проверяют наличие протечек, работоспособность задвижек, градусники, манометры, чистоту узлов, выполняют покраску и изоляцию.

- С какими проблемами чаще всего обращаются жильцы?

- С годами они не меняются - протечки, потопы и неисправная сантехника. Каждый день начинается с того, что смотришь заявки, уточняешь, что надо сделать. Кому-то счетчики установить, у кого разводка забита, в одной квартире требуется заменить полотенцесушитель, в другой - радиаторы.

Одна из основных причин неполадок – применение некачественных материалов. Человек стремится сэкономить и покупает, к примеру, кран сомнительного качества. В итоге через несколько месяцев эксплуатации срывает резьбу, в результате заливает кухню или ванную. В сентябре-октябре люди обращаются по поводу отопления, стараемся реагировать максимально быстро.

- Есть ли на практике случай, который вам особенно запомнился?

- На самом деле их очень много. На памяти – крупная авария, которая произошла по вине жильца дома по улице Антонова. У него в квартире взорвался самогонный аппарат, в результате повредились пластиковые трубы отопления. Горячей водой затопило три этажа. Мы экстренно перекрыли воду. В устранении этой аварии участвовали сразу несколько служб, в том числе газовая, пожарные, электрики.

- Сегодня хороший слесарь-сантехник – на вес золота…

- Каждый специалист должен делать свою работу качественно. Если он работает ответственно, то это никого не должно удивлять, а быть нормой.

Кстати, в сфере ЖКХ трудится и младший брат Дениса – Дмитрий. Он сварщик в одном из жилищных предприятий в Черниковке.

Согласитесь, хорошая репутация, да еще заработанная в самой чувствительной сфере (вода, тепло, канализация), дорогого стоит. Все эти блага цивилизации мы порой не ценим, пока они доступны. Но вот вода пошла не по трубам, а на пол, внезапно остыли радиаторы отопления. И мы сразу ждем помощи от опытных слесарей и сантехников. Вот только не нужно забывать благодарить их, когда работа выполнена и авария устранена.

Альфия ИБРАГИМОВА.