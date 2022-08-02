Крепко стоять на земле

Рамиль Зиннатов из УЖХ района занял третье место в номинации «Машинист «JCB» в городском конкурсе «Лучший по профессии в сфере жилищного хозяйства».

В Управлении он работает четвертый год, а специальность тракториста получил только в 2017-м. И уже стал призером. Что неудивительно, ведь до этого 31-летний Рамиль успел освоить профессии электрика и электросварщика.

Про таких как он говорят: мастер на все руки. Сам Зиннатов объясняет это просто: дед Наиль с детства учил его необходимым мужским навыкам: розетку заменить, починить утюг, мебель починить.

- Картатай любил повторять: без куска хлеба никогда не останешься, если научишься в руках инструмент держать, - говорит конкурсант.

Рабочий день Рамиля начинается в 8 утра, а зимой приходится вставать ни свет ни заря - расчищать внутридомовые дороги от снега. Летом чаще всего приходится заниматься погрузкой мусора, а если где прорвет трубу, то и раскопкой траншеи.

Конкурс состоял из двух этапов: теоретического и практического. На первом надо было показать знание техники. В этом Рамиль дока, ведь дед его был автомехаником и умел разбирать и собирать машины даже с закрытыми глазами. На втором этапе машинисты экскаватора «JCB» свой профессионализм проявляли в задании под названием «Снайпер»: зубьями ковша подхватывали металлическую гильзу и опускали ее в трубу большего диаметра, а затем снова возвращали ее на исходную позицию.

Жюри учитывало быстроту и качество исполнения, и, конечно, участники не забывали о правилах охраны труда и техники безопасности.

Третье место руководство УЖХ/ОЖХ района отметило премией, которая Зиннатову ой как пригодилась. Ведь он воспитывает трех сыновей. Так сложилось, что 13-летний Марсель и пятилетний Айдар живут с папой, а Ильдар, которому 10 лет, - с мамой, но это не мешает Рамилю принимать участие в его воспитании.

- Старший уже вовсю разбирается в электрике, паяет микросхемы, помаленьку учу его и сварке, - рассказывает Зиннатов.

В выходные отец с сыновьями ездят в деревню, любят порыбачить.

Рамиль старается быть в курсе всех событий в их жизни. Кто же, как не он, даст совет, направит по нужному пути.

- Мужчина должен крепко стоять на земле, ведь в будущем ему предстоит стать опорой семьи, - уверен он.

Светлана ЯНОВА.