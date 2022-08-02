Старт для новых побед

- Смотри, Сережа! Сейчас покажу тебе, что такое «мужской вес». Только не завидуй!

С этими словами молодой парень легко поднырнул под тяжелый металлический гриф штанги. На обеих ее сторонах уже висело по 50 килограмм железа.

Взять стокилограммовый вес у спортсмена-юниора Арсения получилось играючи. Что вызвало бурный восторг у младшего брата, Сергея. Мальчишка, было, даже сам потянулся ручонками к железу. Но его остановил инструктор спортклуба, внимательно смотревший за соревнованиями. И указал рукой на своего коллегу с гантелями. Там парень точно найдет вес по плечу!

Прошедший в парке культуры и отдыха «Кашкадан» День физкультурника объединил сотни приверженцев активного отдыха.

В нем также принял участие глава городского округа, председатель городского Совета Уфы Марат Васимов. Он отметил, что мероприятия подобного формата традиционно собирают семьи, коллективы и уфимцев самых разных возрастов. И главное, что их объединяет – это любовь к спорту и здоровому образу жизни.



– Число людей, любящих активный образ жизни, растет, и значит, таких площадок для доступного спорта, как здесь на Кашкадане – в Уфе будет еще больше! – отметил Васимов.



После он вручил тренеру СШОР по спортивной борьбе Владиславу Килюшеву Почетный знак «Лучший тренер РБ», а его коллеге Дамиру Ахмедзянову Почетную грамоту Министерства спорта РБ. Директор спортивной школы №10 Юнир Ильясову удостоен Почетной грамоту главы Администрации города.



На соревновательных площадках объединились как профессиональные спортсмены, так и любители. Были и те, кто просто проходил мимо и не отказал себе в удовольствии помериться силой с другими. Или – гибкостью, как в случае с жительницей улицы Королева Ириной Рахмановой.

- Я тут обычно гуляю с ребенком. Дочке всего полтора года, с ней на себя особо времени не остается. А тут увидела, как женщины моего возраста занимаются пластической гимнастикой. Попросила мужа заменить меня у коляски. А сама – вот, тренируюсь! – рассказала Ирина.

Раньше она занималась в гимнастической секции. Тем не менее инструктор Екатерина Федина не отходила от нее ни на шаг. При этом не забывая курировать свою основную группу. Желающих присоединиться к ней оказалось довольно много!

Чего не скажешь о женском стритболе, который привлекал больше зрителей, чем участников. От баскетбола эта игра отличается рядом упрощений, например, кольцо здесь всего одно. Да и играют составом три на три. Но также залогом успеха является не только рост, но и скорость.

- Учусь в медуниверситете, спортом занимаюсь просто для себя, в свободное время. Скоро начнется учеба, будет не продохнуть. Так что от предложения подруг погонять мяч сегодня отказаться я не смогла, - коротко рассказала 19-летняя Мария Спиридонова.

По словам судей, девушка в отличной физической форме. А у 22-летней Альфии Сафаровой они отметили хорошую прыжковую технику. Оказалось, что девушка играет в любительской команде, название которой умолчала из скромности.

Мужская площадка была более активной. В командах играли нефтяники, заводчане, производственники. Здесь было больше бросков с дальней дистанции.

- Мы с коллективом на две команды разделились. Игра – отличный повод не только размяться, но и уменьшить рабочее напряжение. Так что не важно, кто победит: проигравших точно не будет! – говорит, утирая лицо, капитан Ильгиз Сагдуллаев.

Участие в соревнованиях приняли и люди с ограниченными возможностями здоровья. Так, колясочница Наталья Шпагина на спор победила подругу в дартсе. Впрочем, девушка призналась: куда интересней наблюдать за другими спортсменами.

- Сама я не могу активно двигаться. Но очень рада видеть людей, которые по максимуму используют возможности, которыми наградила природа, - поделилась она.

Анвар Бикклулов показал всем класс в поднятии гири. Ног мужчина лишился давно, из-за производственной травмы. Но не потеряли желания быть здоровым.

- В армии, помню, 48-килограммовую поднимал с плеча 12 раз. Сегодня хватит 16 килограмм, давление может подняться. Видите, жена рядом, плядывает за мной, - поделился мужчина.

- Обычно это важно для молодежи, особенно ребят, уходящих в армию. Но строгих ограничений по возрасту нет, проверить свою готовность к труду и обороне может каждый. Как видите, желающих много, – резюмировал один из судей мероприятия.

Иван БЕГМА.

Фото автора.