Лицо района!

Спорт – дело семейное

День физкультурника, массово проводимый во всех российских городах, не обошел стороной и Уфу. В Ленинском районе преподаватели физкультуры, тренеры и люди, ведущие здоровый образ жизни, встретились в парке «Волна».

Каково же было наше удивление, когда на сцену за Благодарственным письмом Управления по физической культуре и спорту администрации Уфы и Почетной грамотой главы администрации района за вклад в развитие физкультуры вышла Марина Лобанова. Безусловно, уверенная походка и волевая улыбка выдают в девушке с романтичными локонами личность сильную, спортивную. Но мы привыкли встречаться с ней на мероприятиях совершенно иного плана, во время ночных рейдов в кафе и ресторанах, совместно объезжать с проверками магазины и рынки. Марина – главный специалист отдела координации торговли, общественного питания и услуг администрации Ленинского района.

– Вы дружите со спортом? – спешим удовлетворить любопытство и неожиданно для себя узнаем о другом ее амплуа.

…Много лет назад мастер спорта по современному пятиборью Михаил Борисович и мастер спорта по плаванию Лариса Юрьевна Семины привели семилетнюю дочь во Дворец Спорта на фигурное катание. Однако через три года уверенно стоящая на коньках девочка предпочла изящному и грациозному виду папино экстремальное направление, которым, кстати, увлекся также ее младший брат Роман, и стала стопроцентным «профи», получив, как и родители, звание мастера спорта. Полюбившуюся сферу не оставила и после завершения спортивной карьеры в 22 года.

По первому образованию я тренер-преподаватель. Училась в Уральской государственной академии физической культуры. Затем два года работала в Торгово-экономическом колледже преподавателем физкультуры, 10 лет тренером в фитнес-клубе World Class. Когда ушла в декрет со старшим ребенком, поступила в Аграрный университет на специальность государственное и муниципальное управление, получила второе высшее образование, – рассказывает Марина Михайловна.

Спорт и семья для Марины неразделимы! Во время учебы в академии познакомилась с будущим мужем, вратарем хоккейного клуба «Салават Юлаев» Евгением Лобановым. Теперь супруги воспитывают троих детей, все они – воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва №18.

Занимаются плаванием. Старшая у тренера высшей квалификационной категории Валерия Александровича Мальцева, мастера спорта по плаванию Яны Сергеевны Сметаниной под присмотром заслуженного мастера спорта России, олимпийского чемпиона Вениамина Игоревича Таяновича. Не отстают средняя дочь и младший сын, – добавила собеседница.

На протяжении последних пяти лет Марина Лобанова работает в администрации и активно участвует в спортивной жизни района, в спартакиадах и соревнованиях. В минувшую субботу не могла не откликнуться и защищала честь коллектива в «Гонке героев».

Команда администрации Ленинского района Уфы выступила в соревнованиях «Гонка героев» и показала лучший результат из 108 команд государственных и муниципальных служащих.

– Двухкилометровую трассу с препятствиями мы преодолели за 27 минут 26 секунд! Сказалась слаженная работа команды, – поделилась Марина Лобанова.

Мария НИКОЛАЕВА.