ПВР стал домом

В пункте временного размещения «Речные зори» радостное событие: Анна Цилькер, приехавшая из ЛНР, родила сына. «Мы хотели назвать его по-уфимски и имя Тимур, означающее стойкий, очень понравилось нам», - говорит молодая мама.

Первые вынужденные переселенцы заехали в ПВР «Речные зори» 3 июля. Постепенно продолжали прибывать их родственники - и семьи воссоединялись. Сегодня здесь проживают 197 человек, из них 69 - дети. В двухместных номерах есть все необходимое для комфортного отдыха: кровати, санузел, телевизор. А для безопасности на посту у входа круглосуточно дежурит полиция.

- В основном проживают женщины с детьми. Их мужья и отцы остались на родине. Сейчас мы работаем над тем, чтобы по возможности увеличить число мест и принять больше людей, чьи родственники уже находятся здесь. Каждую неделю к нам приезжает психолог, который беседует с переселенцами и помогает адаптироваться к новым реалиям, - рассказал директор ПВР «Речные зори» Станислав Зотов.

Для проживающих организовано трехразовое питание. Завтраки, обеды и ужины готовят в Центре детского и диетического питания. А для малышей до 1,5 лет привозят молочные смеси и фруктовые пюре. Для диабетиков составляется отдельное меню, а в их номерах установили мультиварки и микроволновки, чтобы они могли готовить самостоятельно.

- Меню составляет врач-диетолог. В нем блюда из мяса, рыбы, птицы, овощей. Есть также фрукты и соки. Сегодня на обед, например, суп с клецками, рис с гуляшом из говядины, салат из огурцов и помидоров, а также апельсин, - рассказала технолог Центра детского и диетического питания Эльмира Абдуллина.

Ежедневно работает медпункт, где прием ведет врач-терапевт, а при необходимости выезжают и узкие специалисты ГКБ №8. Медсестры получают в «Башфармации» необходимые лекарства. Например, инсулин для диабетиков.

- Все происходит очень оперативно. Однако препараты нередко у нас залеживаются: люди заказывают и не забирают их. Приходится напоминать и писать в общий чат. Многие просили очки, мы организовали прием врача-офтольмолог и он выписал рецепты. Сейчас мы заказали, - говорит заведующая поликлиникой ГКБ №8 Индира Ахметова.

На прошлой неделе ПВР посетила Уполномоченная по правам ребенка в РБ Ольга Панчихина, поинтересовавшаяся готовностью детей к новому учебному году.

- Основной вопрос, который нужно решить, касается организации горячего питания на месте. Нужно, чтобы повара готовили прямо здесь. Переговорили о доступной среде для инвалидов. Выяснилось, что в комнатах им помогают с уборкой волонтеры, а еду приносят из столовой. Ко мне поступает много обращений по вопросам лекарств. Каждую неделю мы делаем по 3-4 закупа на средства благотворителей, - прокомментировала ситуацию Ольга Юрьевна.

42 ребенка пойдут учиться в 56-ю школу. Есть среди них и первоклассники. Для них уже подготовили подарочные ранцы и канцелярские наборы.

- Мы пообщались со всеми детьми и выяснилось, что уровень их подготовки совершенно разный. Кому-то рекомендовали еще за один год все повторить и пойти в тот же класс. Со многими детьми требуются дополнительные занятия. Все будут получать бесплатное горячее питание. В начальной школе по указу президента страны, а в 5-11 классах они попадают под категорию семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и тоже будут обеспечены обедами, - объяснила директор школы №56 Елена Ракитцкая.

17 детей дошкольного возраста будут посещать детский сад, развернутый на базе ПВР. А студенты уже определены с местом учебы.

- До школы дети будут добираться на специальном автобусе. В 56-ой своя форма, и мы уже ее заказали. Студенты поступили в машиностроительный колледж и в сварочно-монтажный. Все они находятся на территории нашего района. Мы договорились с руководством ссузов о том, что проживать они будут в общежитиях, - пояснила заместитель главы администрации района Альфия Кагарманова.

У переселенцев есть специальная группа, в которой они могут оставить свои заявки на все необходимое. Так, благодаря благотворителям ребенок-инвалид получил компьютер-моноблок. Теперь он сможет обучаться в колледже.

Детский сад напоминает обычную группу со столами, кроватками и игровой зоны. Здесь есть и фортепиано, а значит, будут проводиться музыкальные занятия.

Сейчас переселенцы заняты оформлением документов. Кто-то проходит медкомиссию и оформляет гражданство, кто-то хочет получить статус беженца. Устраиваются на подработки. Еженедельно приезжает ярмарка вакансий. Кто-то уже устраивался на подработки, но большинство ждет документов, чтобы трудоустроиться официально и получать соцпакет. Одна из них -Ольга Швачко, работала в своем городе поваром-кондитером, но в Уфе уже присмотрела себе другое место работы.

- Планирую выйти на птицефабрику. Хорошие условия, и, что немаловажно, они обещают помочь на первое время с жильем. Предлагают много вариантов, я рассматриваю все, - говорит жительница Мариуполя.

Конечно, они хотят вернуться к обычной жизни. Кто-то хочет вернуться домой. Как, например, Людмила Бутенко из Донецка.

– Мы благодарны России, Башкортостану, Уфе. Нас хорошо приняли, все нас устраивает и не на что жаловаться. Но хочется вернуться к себе, – поделилась она своей мечтой.

Мария АПКАРИМОВА.

Фото автора.