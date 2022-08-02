Детсад + школа

В Уфе стартовал августовский педсовет. Он начался со стратегической сессии для заведующих детскими садами - «Управление качеством дошкольного образования: вызовы времени и новые возможности».

Она состоялась на базе одного из самых современных детсадов столицы - №127.

- Мы собрали ведущих педагогов - заведующих детских садов, в дальнейшем полученные практики они будут передавать своим коллегам. Убежден, что стремление к новым знаниям является основополагающим в работе нашего профессионального сообщества, - пояснил начальник Управления образования Уфы Азат Батыршин.

Приглашенный коуч обучил заведующих принципам командообразования, нестандартному подходу к возникающим задачам. Работу организовали по темам – блокам: «Безопасность», «Здоровье», «Управление персоналом». Участников разделили на группы, где совместно разрабатывали решения заданий. О своем опыте рассказали заведующие детскими садами № 1, 171 и 240. Важным направлением стратсессии стала тема грантовой деятельности.

- Уфа одной из первых в республике начала работу в рамках августовского совещания. Пленарное заседание педсовета будет проходить 22-23 августа. А стратегические сессии помогут коллегам прийти к основной части более подготовленными по основным темам, - отметил Азат Рафаилович.

- Детские сады будут подавать на гранты?

- Они уже давно вовлечены в эту работу. Но одни учреждения преуспели в этом направлении и за год успевают подать несколько заявок, а другие – ни одной. Мы планируем усилить это направление. Сегодня разбирали практические инструменты – как оформлять заявку и собирать документы. В целом ориентирую коллег на постоянное обучение, новые практики. Существует такой не совсем верный стереотип: «Я давно работаю, все досконально знаю, учиться мне уже не надо». Но в нашем быстро меняющемся мире постоянно появляются новые программы, методики и подходы. И если мы хотим быть в авангарде, то должны максимально быстро все это перенимать и внедрять. С учетом возможностей будем стремиться, чтобы наши педагоги ежемесячно проходили обучение.

- Какие еще темы будут обсуждаться на предстоящем августовском педсовете?

- Их немало, обозначу лишь некоторые. Во-первых, будем рассматривать дальнейшее расширение сотрудничества детского сада и школы. Ребята должны приходить в образовательное учреждение более подготовленными. Например, немало детей, у которых к первому классу не выправлены дефекты речи.

- В августе подготовка школы к новому учебному году выходит на финишную прямую…

- По этому вопросу работала большая межведомственная комиссия по подготовке и приемке образовательных школ к 1 сентября, в которую входят все городские службы, в том числе пожарный надзор, сотрудники ГИБДД, Центра общественной безопасности. До 15 августа будут проходить районные комиссионные обходы. В этом году ведется капитальный ремонт семи образовательных организаций - башкирская гимназия № 102, школа № 137, лицей № 96, гимназия № 3 и детские сады №255, 37, 68. В первую очередь денежные средства направили на выполнение кровельных работ. Экономия, полученная по результатам торгов, позволила включить в программу капремонта еще три учреждения образования, сейчас ведутся конкурсные процедуры на определение подрядных организаций. Также в рамках подготовки к новому учебному году во всех образовательных учреждениях города проводится текущий косметический ремонт.

- Мы рады принимать коллег на площадке нашего детсада. Он был введен в строй в марте 2020 года на месте двух снесенных аварийных дошкольных учреждений. Здание построено по новым стандартам, также рассчитано на организацию группы для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата: широкие дверные проемы, лифт и оборудованный медицинский блок, - рассказала заведующая детсада №127 Лада Строкова.

Дошкольное учреждение действительно, впечатляет. Пока малыши отправились на прогулку, мы осмотрели учебные и игровые комнаты. В кабинете башкирского языка увидели юрту в натуральную величину с национальной утварью, для юных инженеров – комната с конструкторами и наборами «Лего». Также обустроены кабинеты логопеда, психолога, коррекционных занятий, шахматной грамотности, автодром.

Следующая стратегическая сессия в рамках педсовета пройдет 15-16 августа, а дискуссионные площадки состоятся 17-22 августа.

Альфия ИБРАГИМОВА.