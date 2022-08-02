Дема - крупнейшая железнодорожная станция, через которую днем и ночью в разные концы страны мчатся грузовые составы, идут пассажирские поезда. Ее жители привыкли засыпать и просыпаться под стук колес, во многих домах на часах – московское время, а из 85 тысяч демчан - 12 тысяч связаны со станцией. И это во многом определяет особый демский характер.

О нем мы в первую очередь и спросили представительницу прославленной династии железнодорожников Старочкиных.

- Мы привыкли полагаться на себя, людей на железной дороге отличает основательность и взаимовыручка. По-другому и нельзя: все нужно делать на совесть, от ошибки могут зависеть жизни сотен пассажиров, - говорит технолог эксплуатационного локомотивного депо Уфы Татьяна Старочкина.

Общий стаж железнодорожной династии Старочкиных насчитывает 234 года и берет начало в 1937 году, когда образовалось локомотивное депо «Дёма». Дед Татьяны Борисовны - Вениамин Степанович - работал машинистом паровоза, в годы войны участвовал в боях за Сталинград. На железнодорожном транспорте трудились его сыновья - Борис и Владимир.

По семейному альбому Старочкиных можно проследить историю всей Демы. Свой привычный вид этот район приобрел постепенно. В 30-х годах прошлого столетия здесь в основном были бараки и частные дома. Но с 1932 года все изменилось. Дема начинает новую летопись - промышленную. Нефтяники открыли новое месторождение, им нужна железнодорожная ветка, и в Деме начинается активное строительство. Еще до войны здесь строят новые капитальные здания: клуб «1 Мая», рабочую столовую, хлебопекарню, больницу, а также двухэтажные жилые дома, куда заселяют семьи рабочих локомотивного депо.

В последующие годы здесь много строили жилья, в том числе и хозспособом, что помогло значительно уменьшить очередь на получение квартир. В те годы в Дему переселили еще и жителей загазованной Ново-Александровки. Одним из самых популярных в Деме был магазин «Детский мир» - небольшое двухэтажное здание. Горожане покупали здесь детскую одежду, игрушки.

- Мама Раиса Дмитриевна также связала свою судьбу с железной дорогой. Она работала инженером технического отдела, начальником группы нормирования, ведущим инженером отдела главного механика. Родители окончили железнодорожный институт, и дома все разговоры были о работе, мы с братом росли в этой атмосфере, - продолжает Татьяна Борисовна.

Сегодня она признается, что по понятным причинам перед ней никогда не стоял вопрос – какую профессию выбрать.

- Пришла на железную дорогу в 1981 году. На семейном совете решили, что не надо «сидеть за столом и с ручкой», а следует начинать с самых низов. Стала слесарем цеха контрольно-измерительных приборов. На первых порах помогали наставники Валентина Ивановна Ушанева, мастер Николай Семенович Безголосов. Работать было интересно, хотя порой приходилось непросто, например, перетаскивать скоростемеры в электропоезде, весят эти приборы от 11 до 18 кг, - говорит Татьяна Борисовна.

Брат - Сергей Борисович - тоже железнодорожник. Он был помощником машиниста электропоезда, бригадиром пути, ревизором по безопасности движения, начальником восстановительного поезда. Жена брата, Наталья Евгеньевна, трудится в депо экономистом.

Сын Татьяны Борисовны, Евгений Анатольевич, тоже пошёл по стопам мамы. Сейчас он работает в восстановительном поезде станции Дёма.

- Радует, что сегодня на железную дорогу приходит больше молодежи. В республике появились современные «Ласточки», перевозят пассажиров «Орланы», да и в целом все больше направлений связаны с применением современных технологий. Но и про старые опытные кадры не стоит забывать, мы всегда готовы делиться знаниями, - говорит Татьяна Борисовна. – День железнодорожника для нас – большой семейный праздник, всегда собираемся вместе.

- Наверное, любите путешествовать на поезде…

- Конечно, расположиться с любимой книгой, слушать стук колес. Запомнились поездки в Сочи, а также в Самару, куда часто отправлялась по работе.

Рамиль АХТЯМОВ.