Доступность – 15 минут

Обустройство участка «Уфимского ожерелья», расположенного на территории района, практически завершено.

- Асфальт положили, столбы освещения установили, - говорит руководитель проекта Анвар Байков.

Как известно, пешеходная тропа должна охватить всю береговую линию Уфимского полуострова. Часть кругового туристического маршрута –отрезок от улицы Блюхера до восьмиэтажки - проходит в Орджоникидзевском районе.

Путь пролегает от отделения конной полиции в парке Гафури по улице Блюхера, затем по проспекту Октября, откуда дорога спускается к СОК «Биатлон», а дальше по Дежневской лестнице можно подняться в парк Победы и проследовать по Первомайской к границе с Калининским районом – до знаменитых восьмиэтажек.

- Мы планируем продлить маршрут до Северного автовокзала, - продолжает Байков, - потому что велосипедистам, в отличие от пешеходов, будет неудобно подниматься по лестнице.

Члены клуба «Твой ход» уже давно облюбовали этот участок. Любители скандинавской ходьбы прошли пятикилометровый отрезок пути за 1,5 часа, успешно спустившись по Дежневской лестнице к берегу Белой, преодолев все спуски и подъемы в лесу и в парке.

- Мы довольно часто ходим по этой тропе, - говорит руководитель клуба Амир Муртазин, - маршрут интересный, очень удобный и популярный. Он доступен людям любого возраста. А если еще и разместить информационные таблички с указателями, то будет совсем здорово. Подходы к реке всегда требовали внимания коммунальных служб, мы и сами много раз принимали участие в экологических субботниках по очистке территории.

Уфа - город с интереснейшим ландшафтом, и реализация проекта будет способствовать развитию городского паркового пространства, созданию новых зон активного отдыха для горожан и гостей столицы республики.

Сеть орджоникидзевского участка «Ожерелья» прокладывали сотрудники Службы по благоустройству: они обсыпали дорогу, готовили ее к асфальтировке, попутно очищая от поросли травы и засохших веток. Скоро появятся указатели, информационные стенды, в том числе и археологические, напоминающие, что здесь находилось в далекие времена. Входная зона расположится на пересечении улиц Парковой и Шафиева.

- Наша цель - собрать воедино велопешеходные маршруты нашего города и развить концепцию 15-минутной доступности природы для каждого горожанина, - рассказывает Байков.

По основной профессии руководитель проекта - урбанист, а в свободное время увлекается пляжным волейболом и велосипедным спортом.

Маршрут будет востребован среди тех, кто ведет активный образ жизни: занимается бегом и скандинавской ходьбой, передвигается на велосипеде. Уйти от городской суеты, насладиться тишиной леса в городской черте – мечта многих уфимцев. Подобные проекты есть, например, в Москве (парковое кольцо в 140 км) и Калининграде.

Уфа на 70-километровом «ожерелье» не остановится, планируется еще два больших отрезка – длиной 81 и 118. К 2024 году –юбилею столицы Башкортостана - пешеходная тропа вступит в строй на 100 процентов.

Саша БЕЛОВА.