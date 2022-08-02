Пройдусь по Парковой, взгляну на дворы

Нет в микрорайоне Сипайлово ни Абрикосовой, ни Виноградной, о которых поет Юрий Антонов, а есть Парковая – за последние 2 года она так преобразилась, что ничем не уступает любой приморской улице.

Ее жителям Парковой повезло: комплексное благоустройство по программе «Башкирские дворики» охватило дворы домов № 12, 14, 14/1, 14/2, 18а, 18/2 , эти территории были благоустроены раньше, а возле домов № 6/1, 2/1, 4, 4/1 ремонтные работы завершились только что.

Благоустройство шло вплоть до зимы, а начались летом. Помнится, у молодой мамы коляска застряла в щебне и ей помог представитель подрядной организации «Клирлайт Рус» Артем Голубев. Извинился за временные неудобства, но та возразила:

- Что вы, это такие пустяки! Зато сынок сможет играть на площадке!

Знакомую уфимку мы не встретили, а на детской площадке и вправду с увлечением по мягкому резиновому покрытию уже бегают малыши. А двое катаются на ярко-оранжевой горке. За детьми смотрят в основном бабушки.

- Мы, конечно, очень довольны, - говорит Зульфира Анваровна. – Я проживаю здесь 30 лет. Сначала был пустырь, мы его сами обустроили, зимой для ребятишек заливали горку. Смастерили самодельные качели, даже турник. У нас был хороший дом, спортивный, дружный. Потом, когда сын ушел в армию, лет 5 никто ничем не занимался, многие разъехались, появились новые жильцы. Скучно как-то жить стали. Теперь же с обустройством новой площадки да еще с зоной отдыха в нас будто вдохнули новую жизнь.

В самом деле, здесь как-то все очень продуманно и уютно обустроено. Взрослые расположились на деревянной скамейке с красочным навесом. Рядом – арт-объекты: лесной олень, лошадка и причудливая бабочка, выполнены диковинные фигуры из металла и камня. Также произведены: демонтаж старых бордюрных камней, замена опор освещения, расширение парковочных мест, укладка асфальтового покрытия. А еще одной изюминкой дворовой территории для любителей активного отдыха стал воркаут-комплекс.

- В разработке дизайн-проекта с арт-объектами мы тоже принимали участие, - призналась Любовь. - Мы переехали сюда три года назад. Когда выбирали из нескольких вариантов, привлек именно этот двор. Далеко от шумной красной линии, просторные зеленые газоны, рядом школа и больница. Правда, не хватало спортивной и детской площадок. Для нас, родителей, это очень важно. Сейчас могу с уверенностью сказать, что нам подарили самый лучший двор!

Не в обиде остались и жители дома по улице Парковая, 6/1.



- Работали без выходных с мая. Заняты были семь рабочих и две единицы спецтехники, - пояснил бригадир. - Демонтировали старые бордюры, заасфальтировали тротуары и отмостки, заменили

опоры освещения, обустроили игровую зону. Пришлось изрядно потрудиться и над проезжей частью. Покрытие не единожды ремонтировалось, но мы произвели капитальную реконструкцию. Теперь, заезжая во двор, автолюбители не будут бояться угодить в ухабину. Также расширили парковочные места и сделали разметку.

А еще преобразился и дом: обновили фасад, украсив его двумя ярко-зелеными линиями, стены подъезда также выкрасили в этот цвет. Рядом с детской площадкой установили удобные деревянные скамьи.

Отметим, что программа решает одну из актуальных проблем – нехватку парковочных мест. Благодаря обновлению их во дворе появилось значительно больше.

- Отдельное спасибо за парковку, - поделился впечатлениями Камиль. – Она стала просторнее, а благодаря разметке у каждого появилось свое место. Мы негласно договорились, и теперь никто не занимает чужого.

Ирина ШИПУНОВА.

С 2020 года по программе «Башкирские дворики» отремонтированы территории жилых домов по улице Набережная реки Уфы, 43, 45, 45/1, 45/2, 45/3, 45/4, 47, 47/1, 69, 69/1, 71, Академика Королева, 29, 29/1, 29/2, Юрия Гагарина, 28/1, 28/2, 30, 74, 74/2, Баязита Бикбая, 38, Комсомольская, 24, 26, 28, 28/1, Р. Зорге, 47/2. В этом году преобразятся или уже обновлены площадки возле домов по адресам: Академика Королева 30, 30/1, 30/2, Набережная реки Уфы, 41/1, Комсомольская, 96/1, 96/2, 100, 100/2 и Парковая, 6/1, 2/1, 4, 4/1. Перечень работ включает установку детских и спортивных площадок, обустройство парковок. Большая часть работ уже произведена, осталось нанести последние штрихи.