Вместо гаражей – парковка

Ширина не менее двух с половиной, длина – пять метров. Строго соблюдая требования норм и правил, рисует полосы на свежем асфальте дорожно-разметочная машина. «Сегодня наносим горизонтальную разметку. На что потребуется 64 килограмма краски», – отметил стоящий у руля специалист.

«УВ» побывали во дворе домов №60 и 72 по Аксакова, где идет реконструкция в рамках республиканской программы «Башкирские дворики».

Уже при въезде пульсирующий стук колес сменился мягким глухим звуком. Благоустройство здесь начинается с улицы, отмечаем мы, а попав во двор, просим остановить машину ближе к рабочим, одетым в комбинезоны и оранжевые жилеты. «Какие проблемы? Встану, где скажете», – отвечает водитель, видя множество свободных парковочных мест.

...Распознав в листающем чертежи мужчине старшего по должности, подходим и убеждаемся, что не ошиблись.

– Наша подрядная организация выполнила обязательства почти на 100%. Асфальтирование проезжей части, парковок, тротуаров, спортивных, детской игровой площадки и озеленение завершены. Теперь коллегам предстоит установить игровые и спортивные сооружения, уложить мягкое резиновое покрытие, – рассказывает директор ООО «Гостстрой» Вадим Сагадиев.

Согласно контракту, объект общей стоимостью 13,5 млн рублей запланировано сдать до 30 сентября. А реализация проекта во много стала возможной благодаря активным жителям.

– Секрета никакого нет, просто хочется жить в чистом, уютном дворе, хочу, чтобы мои дети тоже привыкали к этому, – поделился заместитель старшего по дому Данис Давлетов.

В общественную работу он втянулся три года назад, с тех пор как приобрел квартиру в девятиэтажке. Вникнуть в тонкости помогает старший соратник –Рустэм Зарипов.

– Работаем сообща, если кто-то из нас в отъезде, подменяем. Нас, активистов, 5-6 человек, инициативу проявляют новые соседи, есть и старожилы, – продолжает он. Ранее наш дом обслуживало ЖЭУ №11, но жители были недовольны его работой и перешли в частную управляющую компанию. Собрав отзывы о нескольких УК, выбрали «Престиж». В 2019 году провели собрание, составили протокол, тогда же приняли решение подать заявку на участие в программе «Башкирские дворики». Администрация ее одобрила, но в 2020-м в связи с пандемией коронавируса с обновлением пришлось повременить. А в этом году «лед тронулся», к тому же и новая управляющая компания радует. Активно исправляет полученные «бонусом» недочеты. Заменили в подвале изношенные трубы и краны. Во дворе чаще стали убираться, вовремя моют полы в подъездах.

А комплекс больших проблем, таких как нехватка парковочных мест и отсутствие современной игровой и спортивных площадок, решаются по программе благоустройства. Все возникающие вопросы жители, заказчик и исполнители реализуют сообща.

– Учитывая обращения жителей, проект пришлось скорректировать. Нас не устроил вариант заложенного в смету детского оборудования. После обсуждения с администрацией района и Министерством ЖКХ заказали другое. Через две недели обещают доставить, – пояснил Данис Давлетов.

Камнем преткновения при строительстве парковочной площадки стали гаражи, что располагались напротив поликлиники.

– Пришлось искать собственников. Как выяснилось, владелец кирпичного жил раньше в 72-м доме, но потом переехал и уже три года гаражом никто не пользуется, – продолжает собеседник.

Спор между разными поколениями жителей возник по вопросу сноса старых деревьев. Молодые мамы, сетуя на аллергию на тополиный пух, выступали за спил, а люди преклонного возраста просили сохранить их. В результате стороны договорились. Увеличена площадка под игровую зону, за счет сужения газона расширена проезжая часть. К концу сентября подрядчик обязуется установить игровое и спортивное оборудование.

– Мы рады, что у нас появится своя огороженная площадка, где дети смогут играть в футбол и баскетбол. Не придется искать их в других дворах, – поделилась Эльвира Ирикова.

Мария НИКОЛАЕВА.