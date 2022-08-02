Девочка преклонила колено, чтобы налить гостю в пиалу душистый чай. Время незаметно течет за обстоятельной беседой. Еще ребенком я мечтала иметь эту фарфоровую фигурку у себя дома, когда приходила играть к соседке.

- Статуэтка «Башкирка с чайником», изготовленная Туймазинским фарфоровым заводом, - реплика популярной «Узбечки». Она сделана по авторской модели в 60-е годы Дулевским заводом и представляет одну из любимых тем советской скульптурной пластики - изображение представителей братских народов СССР, - объясняет хозяин бутика антиквариата «Сделано в СССР» Винир Халиулин.

Его магазинчик, напоминающий лавку старьевщика, расположен в торговом центре «Свердловский». Здесь собраны вещи, произведенные более полувека назад: посуда, мебель, бытовые вещи, одежда, музыкальные инструменты, книги. Покупатели часами разглядывают антиквариат, вертят в руках, вздыхают. Если для молодежи, привыкшей к брендам, зачастую скрывающим дешевый ширпотреб, такие экспонаты в диковинку, то старшее поколение неизменно накрывает ностальгия. «Спасибо за теплые эмоции и воспоминания!», «Уникальное место, где собрано столько вещей, которые напомнили мне детство», - говорят записи в книге пожеланий.

Одни раритеты он купил на блошиных рынках, другие помогли собрать знакомые. Самые любимые – музыкальные инструменты. Например, гармошка ручной работы. Меня заинтересовали открытки с артистами, в детстве я собирала такие же.

- Сейчас молодежь скептически относится к чему-либо на бумажном носителе, а в наше время выстраивались очереди за изображениями любимых актеров, - говорит Винир. – После фильма «Электроник» все девочки сходили с ума и хотели иметь открытку с главными героями. Не все их вспомнят, но тогда они были легендами.

Советская открытка стала настоящим раритетом для ценителей. Авторами рисунков были известные художники того времени, они хорошо передавали атмосферу той эпохи. Например, посвященные праздникам или мульфильмам.

Как оказалось, при оценке, в них самое главное - сохранность, тираж, год, автор. Также нужно обратить внимание, была ли она отправлена адресату, стоят ли на ней отметки почты и подписана ли она кем-то.

Антиквары пересказывают знаменитую историю: на одном из аукционов была продана открытка, которую Юрий Гагарин отправил своему другу в родной город на Смоленщине. Она была лично подписана Юрием, сама открытка хранилась долгое время в их семье. Сумма, за которую ее продали, могла с легкостью окупить стоимость престижного авто.

Винир Раисович не считает себя антикваром - просто собирателем старых вещей. Когда-то работал слесарем-инструментальщиком, но в лихие 90-е пришлось искать крышу над головой, новый заработок. Собирательство считал своим хобби, но когда в квартире стало некуда ступить, решил арендовать квадратные метры в хозяйственном магазине. Идея прижилась, его товарами особенно интересовались приезжие. Старшее поколение вздыхает: были же хорошие вещи, не то что китайский ширпотреб.

- Мне хочется создать музей советского быта, благо у меня более тысячи эскпонатов, - поделился Халиуллин. – Это живая история, которую можно потрогать, унести домой.

Зиля БАДРИЕВА.