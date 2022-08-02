Трудовые династии

Из Рыбинска – в Уфу

За красивым словом династия зачастую скрыты десятки людей одного рода, продолжающие дело своих предков. В ОДК-УМПО немало семей, которые трудятся на предприятии долгие годы. Сегодня мы познакомим читателей с некоторыми из них.

Мартыновы-Александровы

Основатель династии – Владимир Викторович Мартынов. После окончания в 1941 году ремесленного училища он по распределению попал на Уфимский моторный завод. Сутками не отходя от станка, как и многие, ковал победу в тылу. За почти 50 лет непрерывного трудового стажа он удостоен множества благодарностей, званий. Но сам он больше всего ценил награды, полученные в начале рабочего пути – они подписаны легендарным директором Михаилом Фериным.

- Позже на завод пришел работать и мой дядя Виктор Владимирович. А мама вышла замуж за представителя заводской трудовой династии Александровых, их во время Великой Отечественной войны эвакуировали из Рыбинска, – вспоминает Любовь Кожарова.

Пока углублялась в свою родословную, узнала историю о том, как ее бабушка Елизавета Мартынова (Барзенкова) чуть было не стала «преступницей». Заскочила в уходящий поезд, чтобы помочь попутчице, эвакуированной из Ленинграда: та забыла в вагоне сумку с продовольственными карточками. Сойти на перрон заводчанке удалось только на следующей станции, и она опоздала на смену. В военное время это считалось серьезным проступком, за который могли строго наказать. Однако свидетели заступились за Елизавету Николаевну. Уже после войны спасенная от голода женщина встретилась с бабушкой, чтобы еще раз поблагодарить ее.

Санкины

Общий стаж всех членов династии Санкиных превышает 500 лет. Родоначальником был Александр Иванович Санкин, который пришел на завод в 1945 году. Так началась трудная, но интересная и ответственная работа слесаря механосборочного цеха № 8.

В 1951-м году в цехе появилась прекрасная девушка Людмила Осипова, впоследствии ставшая не только любимой супругой, но и самым близким другом, мамой четверых детей. В течение 44 лет супруги не разлучались ни дома, ни на работе – трудились в одном цехе. В этом же цехе № 8 работали дети, а потом и внуки...

- Александра Ивановича давно с нами нет, но живут потомки, которыми можно гордиться. Людмиле Филипповне 27 сентября исполнилось 87 лет. Она очень энергичная бабушка и прабабушка, имеющая сильный и стойкий характер дитя войны. Внучка Влада Санкина пошла в первый класс лицея № 60.

Ивановы

О династии Ивановых можно говорить долго. Их общий стаж в ОДК-УМПО - 551 год, а династическое древо уходит своими корнями в ленинградскую землю. Именно оттуда в годы войны была эвакуирована в Уфу Лилия Яковлевна Иванова (Жернова). Две другие ветви начинаются от ее брата Бориса Кирилловича, 13-летним мальчишкой эвакуированного в столицу БАССР, и младшей сестры Валентины Кирилловны Балакиревой, связистки, дошедшей в войну до Берлина. Династия объединила людей множества специальностей: инструментальщиков, контролеров, шлифовщиков, токарей, комплектовщиков, паяльщиков, наладчиков. И все они гордятся родным заводом, известным своими легендарными моторами во всем мире.

Наиля ГАЛЯМОВА.

Фотографии из личного архива заводчан.

Корзинка

Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана объявило о проведении республиканского конкурса «Трудовые династии РБ». Победителей по трем номинациям определят по итогам двух этапов:

«За эффективную работу» – победа присуждается династии, имеющей наибольшее количество наград;

«За преемственность поколений» – победит самая многочисленная;

«Старейшая династия» – с самым продолжительным трудовым стажем (учитывается общий трудовой стаж членов династии в профессии с даты начала трудовой деятельности основателя династии до даты представления пакета документов для участия в конкурсе).