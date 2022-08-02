Городское хозяйство

Сергей кожевников поздравил коллег

На базе Управления жилищного хозяйства района чествовали участников ежегодного конкурса «Лучший по профессии в сфере ЖКХ».

– На ваших плечах лежит большая ответственность – бесперебойная подача электричества, воды, комфортные и чистые дворы, детские площадки. Сегодня очень многое делается для столицы в рамках республиканских программ комплексного ремонта подъездов, благоустройства скверов и парков, «Башкирские дворики». Но это станет пустой работой и тратой ресурсов, если не поддерживать чистоту и не ухаживать. Благодарю вас за выбранную профессию, – поздравил участников первый заместитель главы администрации города Сергей Кожевников.

Всего в конкурсе приняли участие более 200 работников жилищных предприятий. В начале лета каждый район определял победителя и готовил для участия в городском этапе. В течение двух недель на разных объектах состязались трактористы, дворники, кровельщики, сантехники и другие работники жилищно-коммунальной сферы.

– Конкурс был организован 12 лет тому назад, чтобы популяризировать рабочие специальности. Молодежь старается выбирать офисные профессии, работать руками не хотят, а потому возникает дефицит в кадрах. Наша задача – показать, что достойные мастера ценятся везде, будь то дворник или сантехник. К тому же для многих это возможность пообщаться с коллегами в неформальной обстановке, поделиться опытом, – говорит председатель профсоюза работников ЖКХ РБ Эльвира Бикбулатова.

Отличительной чертой этого года стало введение новой номинации – «Лучший машинист мини-погрузчика «Bobcat». Им стал Рамиль Мазитов из Демы. Он в этой профессии уже семь лет. На работу выходит в 7 утра, а в снегопады и раньше. Нередко приходится задерживаться. Но дело свое любит, и оставлять не планирует.

– Каждый должен заниматься тем, что приносит ему удовольствие. Я с детства привык к технике, а мини-погрузчик – особый вид: настолько компактный, что, работая на нем, ты становишься его частью. Ну а сложности есть в любой профессии, не бросать же работу только из-за этого, – говорит он.

А вот дворник из Октябрьского района Римма Фахертдинова в жилищно-коммунальной сфере почти 20 лет.

– Когда сын поступил в первый класс, учительница пугала: будешь плохо учиться – пойдешь в дворники. А я взяла его с собой на работу, и показала, насколько важно то, что мы делаем, – рассказывает Римма Миниахметовна.

Казалось бы, такая простая специальность – дворник, но она пришлось научиться мести щеткой. Сейчас уже с улыбкой вспоминает первые рабочие дни, когда шваброй и тряпкой чуть ли не отмывала тротуары и дорожки.

Муж Риммы – каменщик, работает на стройке, они воспитывают двоих детей. Сын, и дочь имеют уже высшее образование, пошли по следам родителей. Сын – сварщик, а дочь – повар, несмотря на то, что является мастером спорта по прыжкам с трамплина на лыжах.

Андрей Терентьев пришел в жилищную службу с завода и работает в Демском УЖХ сантехником почти 9 лет, знает практически всех жителей. Надо сказать – это взаимно: демчане также любят и уважают отзывчивого и надежного работника и напрямую вызывают его, случись в доме поломка или протечка.

– Сейчас занимаемся подготовкой к зиме, но работу в аварийке никто не отменял: дежурим сменно. За столько лет разные ситуации бывали: одиноких бабушек и дедушек, которым поговорить не с кем, не перечесть, но вот одна запомнилась надолго, – вспоминает Терентьев.

После замены прокладки на смесителе согласился выпить чаю с бабушкой: был жаркий день и в горле пересохло. Так разговорились о житейских проблемах, что даже не заметил, как закончилась смена и уже пора идти домой. С тех пор они подружились: если он бывает в домах по соседству, то непременно заходит проведать Анну Сергеевну.

– Пятый год принимаю участие в этом конкурсе, занимаю призовые места. В этом году также не подвел коллектив. Впереди республиканский этап, где будет гораздо сложнее, но я в себе уверен, – говорит победитель в номинации «Лучший электромонтер» Айнур Вафин.

Алина ГАРИПОВА.

Фото автора.

Корзинка

Лучшие из лучших:

Тракторист – Руслан Каримов, УЖХ Кировского района;

Машинист мини-погрузчика «Bobcat» – Рамиль Мазитов, УЖХ Демского района;

Машинист «JCB» – Ильвир Гарифуллин, УЖХ Советского района;

Сварщик – Данил Ишметов, УЖХ Калининского района;

Слесарь-сантехник – Андрей Терентьев, УЖХ Демского района;

Электромонтер – Айнур Вафин, УЖХ Демского района;

Дворник – Римма Фахертдинова, УЖХ Октябрьского района;

Плотник – Рашид Гурдин, УЖХ Калининского района;

Кровельщик – Радмир Киреев, УЖХ Советского района.