Шанс на новую работу

Регина Вахитова более пяти лет проработала продавцом-консультантом в магазине известного британского бренда одежды. В конце июля из-за влияния санкций он закрылся и весь коллектив остался без работы. Но Регина заранее подготовилась к такой ситуации – девушка бесплатно проходит обучение и получает профессию бухгалтера.

- Случайно узнала о новой программе, прошла регистрацию на портале «Работа России» и получила подтверждение о приеме на учебу. Занятия длятся три месяца, как в очном, так и в дистанционном формате. Вакансий по специальности «бухгалтер» достаточно, думаю, что найду что-то подходящее, - говорит Регина.

Бухгалтер — лишь одна из множества специальностей, которыми можно овладеть в рамках программы бесплатного обучения в рамках национального проекта «Демография». Всего в республике представлено почти 1500 образовательных программ. В каждом регионе определен набор, сформированный с учетом потребностей рынка труда. Можно учиться на аналитика, графического дизайнера, закройщика, парикмахера, повара, агента по недвижимости, маляра, визажиста, автослесаря или освоить другие виды профессий.

Программа переобучения действует с 2020 года. По ней получить новую специальность или пройти курсы повышения квалификации могут люди в возрасте от 50 и старше, молодежь до 35 лет без профессионального и высшего образования, молодые мамы в декрете или с детьми дошкольного возраста. По оценкам специалистов Роструда, 8 из 10 человек, прошедших подготовку и овладевших новой профессией, в итоге находят работу по специальности.

- В настоящее время продолжается прием заявок на профессиональное обучение и дополнительное образование для отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография», - объясняет директор Центра занятости населения Уфы Ридан Ахьямов. - Главная цель федеральной программы – помощь гражданам в развитии имеющихся знаний, компетенций и навыков, чтобы по итогам прохождения обучения каждый из них смог найти подходящую работу.

На 14 июля в ЦЗН уже поступило более 4000 заявок от граждан, направление получили 1194 человека, 160 уже завершили курсы, а 105 нашли новую работу.

Самые популярные программы, которые выбирают жители Уфы – «Графический дизайн и верстка веб-страниц», «Тестировщик программного обеспечения», «Технологии фронтенд разработки», «Data-аналитик: старт карьеры», «Кадровое администрирование».

Особое внимание уделяется молодежи в возрасте до 35 лет. В этой возрастной категории обучение могут пройти парни, после военной службы по призыву не нашедшие работу в течение четырех месяцев и более. А также выпускники вузов и ссузов, которые после получения диплома не устроились на работу.

Бесплатные курсы доступны молодым людям, не получившим образование, а также студентам, обратившимся в органы службы занятости, для которых отсутствует подходящая работа по полученной профессии (специальности). Подать заявку могут и работники до 35 лет, находящиеся под риском увольнения (в связи с ликвидацией организации, либо с сокращением штата).

Артем Глушков через год получает диплом и заранее изучает рынок труда. Он решил дополнительно пройти обучение, чтобы иметь преимущество в глазах будущего работодателя. И выбрал очень перспективное направление – «Python для начинающих специалистов», что является основной для IT-специалистов.

- Меня привлекло, что организатором направления является МФТИ – ведущий вуз в области IT. Число слушателей – 100 человек, количество часов – 144. Рад, что получил такую возможность, - делится Артем.

Чтобы стать участником программы, необходимо подать заявление о прохождении обучения через личный кабинет Единой цифровой платформы «Работа в России».

- Затем в течение трёх дней после подачи заявки необходимо обратиться в органы службы занятости – представить необходимые документы и пройти профориентацию, по итогам которой будет выдано подтверждение участия в программе, отказ или рекомендация по смене программы обучения. После этого следует заключить трехсторонний либо двухсторонний договор, предусматривающий обязательства по дальнейшему трудоустройству или открытию своего дела, - отметил Ридан Ахьямов

Информацию по поданной заявке можно посмотреть в личном кабинете в разделе «Мое обучение». Кроме того, при изменении статуса приходит уведомление, а также направляются сведения по электронной почте.

Дополнительную информацию можно получить в ГКУ Центр занятости населения города Уфы по адресу: бульвар Ибрагимова, 47/1, кабинет 17, телефон: 8 (347) 251–54–11 или в районных филиалах.

Альфия ИБРАГИМОВА.

Для справки:

Кто может учиться:

- безработные мамы детей дошкольного возраста,

- мамы в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет,

- граждане с 50 лет и предпенсионеры,

- россияне до 35 лет.